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人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第39回

Garminのスマートウォッチ「Venu 4」は、Apple Watch／Pixel Watchから乗り換える価値はあるのか？

2026年06月07日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

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スマートウォッチ

デザインも大きな魅力のガーミン「Venu 4」。Apple WatchやPixel Watchと比べるとどう？

　3回に渡ってレビューしている（1回目2回目3回目）Garmin（ガーミン）のスマートウォッチ「Venu 4」。すでに1ヵ月ほどテストしています。筆者が使っているのは45mmモデル。画面が大きく見やすく、ヘルスケア機能も充実。特に設定しなくても、身体の状態がモニタリングされるので、スムーズに使いこなせました。

　飲酒やカフェインの摂取、運動、ベッドでの読書など、自分の生活を細かく記録できる新機能や心電図アプリなど、一般的なスマートウォッチから一歩進んだ機能も備えています。キャッシュレス決済機能もあって、Suicaを設定して使うことも可能。機能的にはApple WatchやGoogle Pixel Watchに競合するモデルと言ってもいいでしょう。

　現在、Apple WatchやPixel Watchを使っている人が、Venu 4に乗り換える価値はあるのか？ どちらも使ったことがある筆者の率直な感想を言うと、その価値は十分にあると思います。

スマートウォッチ

Venu 4（中央）と、Apple Watch Series 10（右）、Google Pixel Watch 4（左）の機能と使い勝手を比べた。Venu 4はガーミン ジャパンからの借用品。Apple WatchとPixel Watchは筆者の私物

バッテリー持ちを重視するなら
最大12日間使えるガーミンがおすすめ

　Venu 4がApple Watch／Pixel Watchに勝る優位性として、まずバッテリー持ちが挙げられます。Apple Watch Series 11の動作時間は通常使用で最大24時間。Pixel Watch 4は常時表示で最長40時間。一方、Venu 4は「スマートウォッチモード」（通常使用）で約12日間、ディスプレイを常時表示にしても約4日間使い続けられます。さらに「バッテリー節約ウォッチモード」に切り替えると、約25日間もの継続使用を見込めます。

　筆者は入浴時以外はウォッチを装着し、睡眠時のモニタリングもして、毎日1時間程度のウォーキングを計測しました。その結果、バッテリーは8〜10日くらい持ちました。つまり、充電は週に1回で済みます。

　なお、ディスプレーの常時表示をオンに切り替えると、4日目に残量が10％以下になりました。4日持たせるのは厳しいかも……という印象ですが、常時表示をオフにしていても、腕を上げたり、画面をタップしたりするだけで素早く点灯するので、常時表示をオンにする必要性は感じませんでした。

スマートウォッチ

充電は同梱のケーブルで。カチッと差し込むタイプで、充電中に外れてしまう心配はない。しかし、Apple WatchやPixel Watchのような充電中に置き時計のように使える機能がないのは残念

　Apple WatchやPixel Watchを使っていて、バッテリー持ちに不満を感じている人は、Venu 4への乗り換えを検討する価値は十分にあるでしょう。

アナログウォッチに近いデザインも大きな魅力

　Apple Watchの文字盤は角丸のスクエアで、それが象徴になっているとも言えます。Apple Watchのデザインを模したスマートウォッチもたくさんあります。一方、ガーミンのスマートウォッチは文字盤が円形のものが多く、パッと見ではフツーの腕時計に見えたりします。特にVenu 4はフレームがメタルなので、アナログ時計のような文字盤を設定すると、デジタルガジェットの印象はかなり薄れます。

スマートウォッチ

Venu 4のフレームはステンレススチール製。硬派で落ち着いた印象

スマートウォッチ

Apple Watchはチラッと見るだけで、Apple Watchと気づかれることが多い

　なお、Pixel Watchの文字盤も円形ですが、エッジが曲面でドーム状になっているため、フツーの腕時計には見えません。ガジェット感が強めです。

スマートウォッチ

Pixel Watchの文字盤は球面で、未来感がある

　デザインの好みは人それぞれですが、多くの人と被るデザインを避けたい人や、アナログウォッチに近い保守的なデザインが好きな人は、ガーミンとの相性はいいかもしれません。

ガーミンはiPhone／Androidのどちらでも使える

　Apple WatchはiPhone、Pixel WatchはAndroidのスマホとしかペアリングできません。一方、ガーミンのスマートウォッチはiOSとAndroidの両方に対応しています。現在、iPhoneとApple Watchを使っている人がiPhoneからAndroidに機種変更した場合、Apple Watchは使えなくなってしまうわけです。

　スマートウォッチは3年くらいの継続使用を見込めるので、その間にスマホを買い替える可能性がある場合は、両方のOSに対応しているほうが安心です。iPhoneとAndroidの2台を使っている人にも、ガーミンならどちらでもペアリングできて便利です。ただし、2台のスマホと同時に接続はできません。

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