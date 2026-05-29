あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第140回
パナソニック「LUMIX DC-TX3」
コンデジ界の優等生に新型が！光学15倍＆1型センサーの新LUMIXがライブや推し活の神機だぞ！
2026年05月29日 17時00分更新
暗所撮影でガビガビなスマホ動画は卒業だ！
写真も動画も一台で完璧にこなすコンデジ界の優等生「LUMIX」シリーズに、待望の新型「DC-TX3」が登場しました！
正統派コンデジが減っている現在、スマホ撮影からのランクアップなら、これを選べば絶対に間違いなしの超鉄板です。
なぜかというと、現在コンサートやライブは「撮影OK」の現場が増加中。スマホを掲げて動画撮影している人は多いですが、DC-TX3は余裕の光学15倍ズーム。しかも1.0型大型センサーを搭載し、スマホが苦手な暗所撮影もバッチリだからです！
一期一会のイベントなのに、暗所＋デジタルズームでガビガビなスマホ動画は悲しいですよね？ ステージ上で輝く推しにガッツリ光学15倍ズームで寄り、美麗な4K映像記録で永遠に思い出を満喫しましょう！
【目次】この記事で書かれていること：
LUMIX DC-TX3を購入する3つのメリット
1）「光学15倍ズーム＆1型センサー」は推し活の最適解
2）待望のType-C対応＆「ズームバック機能」が超便利
3）撮影下手こそ使ってほしい 4Kフォトとマクロ撮影の万能さ
購入時に確認したい2つのポイント
1）EVF廃止と固定式モニターへの割り切りが必要
2）望遠時の暗さには「しっかりホールド」で対応を！
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パナソニック「LUMIX DC-TX3-S」パナソニック(Panasonic)
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パナソニック「LUMIX DC-TX3-K」パナソニック(Panasonic)
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