暗所撮影でガビガビなスマホ動画は卒業だ！

写真も動画も一台で完璧にこなすコンデジ界の優等生「LUMIX」シリーズに、待望の新型「DC-TX3」が登場しました！

正統派コンデジが減っている現在、スマホ撮影からのランクアップなら、これを選べば絶対に間違いなしの超鉄板です。

なぜかというと、現在コンサートやライブは「撮影OK」の現場が増加中。スマホを掲げて動画撮影している人は多いですが、DC-TX3は余裕の光学15倍ズーム。しかも1.0型大型センサーを搭載し、スマホが苦手な暗所撮影もバッチリだからです！

一期一会のイベントなのに、暗所＋デジタルズームでガビガビなスマホ動画は悲しいですよね？ ステージ上で輝く推しにガッツリ光学15倍ズームで寄り、美麗な4K映像記録で永遠に思い出を満喫しましょう！

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