このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第57回

【決定版】3万円以下のスマートウォッチおすすめベスト5【2026年6月版】

2026年06月05日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　スマートウォッチの便利さがわかっていても、5万円、10万円といった価格の製品はなかなか購入しにくいですよね。ただ、運動や健康、睡眠の管理といった基本機能面では3万円クラスの製品と上位のモデルとではそこまで大きな違いはありません

　そこで今回は3万円以下のスマートウォッチをピックアップ。製品の選び方や注目すべきポイント、そして編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介。ぜひ購入の参考にしてください！

スマートウォッチ

スマートウォッチは健康管理にも時間を見るのにも普通に便利です！

【目次】

3万円以下のスマートウォッチを選ぶポイント
　ポイント1：【デザイン】腕時計ライクなデザインか、Apple Watchのような四角い画面か
　ポイント2：【バッテリー持ち】最近は1週間以上使える製品が多くなっている
　ポイント3：【機能】健康や睡眠、運動関連は大差なし。決済機能には違いあり

ASCII編集部が選ぶ「3万円以下のスマートウォッチ」のおすすめベスト5
　グーグル「Fitbit Air」
　ファーウェイ「HUAWEI WATCH FIT 5」
　ガーミン「vivoactive 5」
　シャオミ「Xiaomi Watch S5」
　Amazfit「Amazfit Active Max」

3万円以下のスマートウォッチを選ぶポイント（1）【デザイン】腕時計ライクなデザインか、Apple Watchのような四角い画面か

　毎日身に着けるスマートウォッチだけに、製品選びの際は自分が気に入ったデザインか、サイズはどうかといった部分は一番に重要です。

スマートウォッチ

スマートウォッチというと、特有の四角い画面を思い浮かべる人も多いですが、腕時計に近いスタイルの製品もたくさんあります

　外観から大きく分けると「丸型の画面で腕時計ライク」「四角い画面でApple Watchに近い」の2タイプがあります。腕時計的なデザインであれば、ビジネスの場でも着けやすいですし、四角い画面はより多くの文字情報を表示できるという、それぞれのメリットがあります。このあたりは好みの問題になってくるでしょう。もちろんベルトの質感やカラーなどもチェックしたいところです。

3万円以下のスマートウォッチを選ぶポイント（2）【バッテリー持ち】最近は1週間以上使える製品が多くなっている

　スマートウォッチというと、いまだに「1日1回充電しないといけなくて面倒」という印象が根強く残っています。しかし、今回紹介するような独自OSを採用した製品では、1週間以上、さらには14日間、21日間といった長期間使える製品も多くなっています。これなら週末に1回充電すれば大丈夫なわけです。

　さらにApple WatchはiPhone、Pixel WatchはAndroidとそれぞれの陣営にしか対応していませんが、今回紹介する製品はいずれもiPhone／Androidの両方で利用できます。

3万円以下のスマートウォッチを選ぶポイント（3）【機能】健康や睡眠、運動関連は大差なし。決済機能には違いあり

　スマートウォッチの基本的な機能として、各種運動のデータ記録や健康管理、さらに睡眠のモニタリングといったものがありますが、これらはこのクラスのスマートウォッチでは対応しているのが当たり前で、機能面で正直なところ大差はありません（もちろん細かな差異はありますが）。

スマートウォッチ

アプリの使い方や表示は多少違えども、スマートウォッチの基本機能は実は案外大差がありません。歩数を始めとする運動量や睡眠の管理などで自分の状態をしっかりと確認できます

　ただ、Apple Watch／Pixel Watchにはあって、このクラスの製品にはあまりないものとしてキャッシュレス決済機能があります。スマートウォッチにSuicaが入っていて、自動改札機にかざすだけで通過できる……こうした使い方をしたいのであれば、対応製品を選ぶ必要があります。

　次ページでは、編集部がおすすめする3万円以下のスマートウォッチ5製品を紹介します！

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
￥49,800
4
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
￥22,942
5
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,656
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,528
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥1,437
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,203
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン