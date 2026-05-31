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ソニー「Xperia 1 VIII」
俺はiPhoneよりXperiaを選ぶ！手触りが最高過ぎて感動
2026年05月31日 17時00分更新
「今のご時世、スマホはやっぱりiPhoneでしょ？」 そう考えている人は多いでしょう。実際に筆者もそういう考えに傾いた瞬間はありました。しかし、ソニーのAndroidスマホ「Xperia 1 VIII」を使ってみたところ、その考えは完全に覆ったのです。
最新のXperiaはこれまでのイメージから一変した、本物の「高級モデル」へと大きく生まれ変わりました。特に目を奪われるのが、圧倒的なデザインの美しさです。スペックに優れるだけでなく、所有欲を満たしてくれる、まさに大人が選ぶ1台と言えるでしょう。
Xperia 1 VIIIの美しさと実力に完全にやられてしまった筆者が、本機の魅力と購入前に知っておきたいポイントについて解説します。
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