最近では自分の部屋にテレビがない人も多いでしょう。しかし、ネット、テレビに関わらず、動画視聴は普通にするはず。そして動画は大きな画面で見た方がずっと楽しいです。

そこで動画が気軽に楽しめるタブレットとして、シャオミの「REDMI Pad 2 9.7」を強くお勧めします。なんと言っても、このデジタル機器の高騰の昨今でも、有名メーカーのしっかりした製品でありながら、2万円台半ばなのだから買いやすい！

初めてタブレットを買う人や、部屋でも外でもテレビ代わりに動画を楽しみたい人にとって、これほどコスパに優れた選択肢はなかなかありません。価格面だけでなく、使い勝手の良さも持ち合わせた、REDMI Pad 2 9.7の魅力を次ページ以降で詳しく紹介します。

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