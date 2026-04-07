EVはデジタルガジェットだ！

元祖EVのリーフが大きな進化で早くも3世代目に

電気自動車（EV）の元祖といえば、やはり日産の「リーフ」です（元祖軽EVとしては三菱のi-MiEV）。2010年に世界初の量産EVとして誕生して以来、ついに世界のEVで唯一となる3世代目へと進化を果たしました。「技術の日産」と呼ばれたその実力が、この新型で本当に復活の兆しを見せているのか、クルマ好きとして非常に気になっていました。なので、ちょっと強引ですが、「クルマはガジェットだ！」と定義して、推しガジェットでリーフを紹介します。

実際に試乗して感じたのはその完成度の高さ。EVならではの静粛性で、ロードノイズや風切り音もかなり静かに抑えられています。アクセルを踏み込んだときの反応もススーっと前に進む感じで、EVにありがちな急加速が抑えられています。これなら、ガソリン車から乗り換えても違和感なくスムーズに運転できるでしょう。

ハッチバックから流行りのクーペSUVへと大きく姿を変えた新型リーフには、EVならではの「長距離ドライブへの不安」を解消する新技術がたっぷりと詰め込まれています。使い勝手の良さも格段に向上しており、多額のEV補助金のおかげで購入障壁も下がりました。次のページからは、そんな新型リーフの魅力や注意点を紹介していきます。