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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第91回

日産「リーフ」

【長距離EV】新型リーフはガソリン車を凌駕する700km以上走れる瞬足マシン

2026年04月07日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本　編集●ASCII

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EVはデジタルガジェットだ！
元祖EVのリーフが大きな進化で早くも3世代目に

　電気自動車（EV）の元祖といえば、やはり日産の「リーフ」です（元祖軽EVとしては三菱のi-MiEV）。2010年に世界初の量産EVとして誕生して以来、ついに世界のEVで唯一となる3世代目へと進化を果たしました。「技術の日産」と呼ばれたその実力が、この新型で本当に復活の兆しを見せているのか、クルマ好きとして非常に気になっていました。なので、ちょっと強引ですが、「クルマはガジェットだ！」と定義して、推しガジェットでリーフを紹介します。

　実際に試乗して感じたのはその完成度の高さ。EVならではの静粛性で、ロードノイズや風切り音もかなり静かに抑えられています。アクセルを踏み込んだときの反応もススーっと前に進む感じで、EVにありがちな急加速が抑えられています。これなら、ガソリン車から乗り換えても違和感なくスムーズに運転できるでしょう。

　ハッチバックから流行りのクーペSUVへと大きく姿を変えた新型リーフには、EVならではの「長距離ドライブへの不安」を解消する新技術がたっぷりと詰め込まれています。使い勝手の良さも格段に向上しており、多額のEV補助金のおかげで購入障壁も下がりました。次のページからは、そんな新型リーフの魅力や注意点を紹介していきます。

【目次】この記事で書かれていること：

リーフのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）航続距離が最大702kmに！ EV＝長距離が苦手は過去の話
2）最近追加されたB5グレードはバッテリーは小さいが安い
3）補助金129万円と、自治体によってさらに増額

購入時に注意したいポイント
1）急速充電規格がCHAdeMOのみ
2）プロパイロット 2.0がメーカーオプション

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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