あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第619回
補助金で実質344万円から!? 3代目「日産リーフ」は広さも走りも別格の完成度
2026年03月28日 12時00分更新
日産の電気自動車（以下、BEV）「リーフ」が3代目にチェンジしました。BEVの新基準となる1台になりそうなので、BEVが大好きというアイドルグループ「純情のアフィリア」のゆみちぃこと寺坂ユミさんに試乗してもらいました。
補助金活用で実質300万円台から！ 気になる価格設定
まずはお値段から。今回のリーフはバッテリー容量78kWh（一充電走行距離702km）の「B7」と、バッテリー容量を55kWh（一充電走行距離521km）と小型化してお求めやすい価格とした「B5」の2種類（内外装の違いはほぼありません）。価格は最上位グレードにして、今回試乗する「B7 G」が599万9400円、最もリーズナブルなモデル「B5 X」が473万8800円となります。
「やっぱりお高いんですね」と寺坂さん。ですが、2026年1～3月の国から補助金として129万円が支給されるとのこと（4月から変更される可能性があります）。新車購入時の実質負担金額はB7 Gで470万9400円、B5 Xに至っては344万8800円になります。自治体によっては、さらなる補助金が期待できます。
ファストバックSUV風にチェンジしたスマートな外観
そんな3代目リーフは、ハッチバックスタイルからファストバックSUVのようなスタイルにチェンジ。ボディーサイズは全長4360×全幅1810×全高1550mm(プロパイロット2.0非装着車)、ホイールベース2690mmと、先代より120mm短く、20mm広く、15mm低く、ホイールベースは10mm短縮と小型化。見た目より実はコンパクトなクルマに仕上げられています。
寺坂さん的に気に入ったのが、リアコンビネーションランプ。世界初という3Dホログラム表示に、トキメキを覚えた様子。さらによく見ると漢数字の「二」と、ローマ数字の「III」で、日産というオシャレっぷり。この二IIIロゴは、車両のほかの部分にも隠されていたりします。ぜひ現車で見つけてください。
頼もしい積載量と待望のAC100V電源を搭載
荷物がどれだけ乗るかが大事、と力説する寺坂さん。ということで、荷室をチェックしました。容積はコンパクトカーよりは広めの390L（プロパイロット2.0搭載車）で、後席を立てた状態でゴルフバッグが2個収納できると謳いますし、実際そうなのでしょうけれど「ホントに入るんですかね？」と寺坂さんは疑いの目を向けます。
そんな疑いの瞳の目じりを下げたのが、運転席側についているAC100Vアウトレット。電力容量1500Wありますので、ドライヤーや電熱調理器を使っても平気です。今までのリーフにはなかったので、ついに付けてきたか！ とうれしくなります。
広々とした後席空間と日産初の調光グラスルーフ
続けて後席をチェックしましょう。後席のドアノブはCピラーに隠れています。おそらく空気抵抗低減を目的としているのでしょう。ちなみに、先代よりも空気抵抗が少ないとのこと。
前作よりも小さくなったということで、後席は狭いのかと思いきや、これが広くて驚き。というのも、モーター類の小型化により、小さなボディーサイズを実現したのだとか。快適な居住空間に満足の寺坂さんですが、さらに「これスゴイ」と思わず声をあげたのが天井のグラスルーフ。これまた日産車としては初となる、ボタン1つで曇りガラスになる調光パノラミックガラスルーフなのです。
「それって夏場、めっちゃ熱くなるヤツじゃん」と筆者。すると、寺坂さんをひと目見ようと近くにいた日産自動車の社員から「遮熱機能付きですので、夏でも熱くなりません！」とのこと。これは夏場に試してみたいですね。
後席のアメニティをチェックしましょう。エアコン送風口のほかシートヒーター、USB Type-Cの充電ポートに加えて、AC100V端子まで用意！ これは実に便利です。筆者的にはUSB Type-C端子が上側にあるのが◎。下だと案外使いづらいんです。
もちろん床面はフルフラットですので、右席から左席といった移動もラクラクです。「電気自動車の良さって、こういう部分もありますよね」と寺坂さん。
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