肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1110回
あの“999円ステーキ”が復活！ガストの新レギュラーに 気になる味は？
2026年02月13日 17時50分更新
ごきげんよう、腹ぺこウーマンのナベコです。
物価高の波でチェーン店に足を運んでも「あれ、こんなにしたっけ？」とメニューを見て困惑してしまうことはありませんか？
そんな中でうれしいニュース。約1000円でステーキ、しかもライス・スープ付き。ガストさん、やってくれました。
ガストで“999円ステーキ”がレギュラーに復活！
ファミリーレストランの「ガスト」は、2月12日よりグランドメニューをリニューアル。新しく「赤身ビーフステーキ（約100g）」をレギュラーメニューに加えました。価格は1099円（税抜999円）。
ガストで“999円ステーキ”って話題になってましたよね。そう、こちらは2025年9月に「ガストビーフステーキ」として数量限定で登場していたメニュー。今回は名前を変え、レギュラーメニューとして復活しました。
牛肉の赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選したステーキです。前回発売時は、約1カ月で100万食を突破（！）するなど大きな反響があったんだとか。
「赤身ビーフステーキ 約100g」
1099円（税抜999円）を注文！
さっそく頼んでみました！ うれしいことに平日のランチタイムに来店したところ、無料のセットとしてライスとスープが付けられました。
ガストでは2月12日から新たなサービスを開始しています。平日ランチ限定で、グリルメニューを注文すると、メインの価格そのままでライスまたはパン、日替わりスープが付くというもの。
しかもライスは大盛無料です（今回は普通盛りにしました）
これで1000円ちょっと。最近の価格設定を考えると、かなりうれしい内容ではないでしょうか。
さて、肝心のステーキはどうでしょう。
焼き加減は赤身をほどよく残したミディアムレア。ふっくらと厚みがあり、見た目は悪くありません。
肉量100gなのでボリュームは多くありませんが、スカスカという印象はなくひと安心。コーンやポテトといった付け合わせも魅力的です。
前回販売時には「焼き加減にばらつきがある」といった声をSNSで見かけましたが、登場した一皿はとてもきれいな焼き加減でした。
また、以前は「写真との印象に差がある」という声もありましたが、どうやら公式ビジュアルが前回から変更されていて、大きなギャップは感じませんでした。
ひと口いただくと、しっとりむっちりとした弾力があって、なおかつ柔らかく、“赤身らしい”肉の旨みがしっかり感じられます。
ソースは「にんにく醤油ソース」「ガーリックソース」、プラス100円で「おろしぽん酢」から選べます。別途「ヒマラヤ岩塩」を選ぶこともできます。
今回「にんにく醤油ソース」を選びました。
正直、ステーキ100gだとライスとのバランスでいうと心もとないですが、ソースの力でライスが進みます。
ただし、ソースはやや味が濃いので、肉そのものの味を楽しみたいなら、無料で選べる「ヒマラヤ岩塩」もよさそうです。
1000円ちょっとでしっかり満足できた
平日ランチでライス、スープが無料でついてきたこともあって、とても充足感がありました。
1000円ちょっとでステーキが選べるというのはありがたいです。肉質も、噛むほどに旨みが出る赤身で、なおかつちゃんと噛みきりやすく、価格を考えると十分満足できました。
前回登場時は数量限定でしたが、今回はレギュラーに。平日ランチにも、ディナーや週末のちょっとしたご褒美ごはんにも選びやすい内容です。
ただし、平日ランチではないと、ライスやスープは無料でついてこないので、その点はご注意を。
なお、今回は赤身ビーフステーキ（約100g）を選びましたが、150g（1539円）や、海老フライ・カキフライとの盛合せ（1484円）が用意されています。がっつり食べたい人にもうれしいメニューバリエーションですね。
※記事中の価格は税込み
この連載の記事
-
第1109回
グルメ正解は5通り！やよい軒の「豚まぶし」はご飯おかわりもOK 最後はだしで優勝
-
第1109回
グルメファミチキ史上一番売れた「濃厚チーズin」が復活！今年は数量増で、昨年逃した人も
-
第1108回
グルメローソンでドラクエ柿の種発見！「すばやさのたね」「ちからのたね」たしかにみなぎってきた
-
第1107回
グルメマクドナルド「N.Y.バーガーズ」が攻めてる！“ステーキハウス”風に完全新作チキン、どれを食べてもアタリ
-
第1106回
グルメ昨年は売切れも…。すき家「いくら丼」発売中！高くなったけどやっぱりウマイ
-
第1105回
グルメこれは幸せ！ファミマ「天津炒飯」はたまご増量してふわふわ～！おいしくて消える
-
第1104回
グルメメーカーズマークの「赤い封ろう」体験ができる！ 3日間限定、東京・大阪で特別イベント
-
第1103回
グルメうまっ！今年で5年目、モスの「とり竜田」。王道和風と攻めたガーリックトマト
-
第1102回
グルメ温めたら想像以上！ローソン、レンチンで完成する「パンケーキ」 チョコが溢れる～！
-
第1101回
グルメセブンにチーズまみれな「焼きカルボナーラ」！トロトロ～リ、伸びてびっくり！
- この連載の一覧へ