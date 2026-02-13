あの“999円ステーキ”が復活！ガストの新レギュラーに 気になる味は？

ごきげんよう、腹ぺこウーマンのナベコです。

物価高の波でチェーン店に足を運んでも「あれ、こんなにしたっけ？」とメニューを見て困惑してしまうことはありませんか？

そんな中でうれしいニュース。約1000円でステーキ、しかもライス・スープ付き。ガストさん、やってくれました。

ガストで“999円ステーキ”がレギュラーに復活！

ファミリーレストランの「ガスト」は、2月12日よりグランドメニューをリニューアル。新しく「赤身ビーフステーキ（約100g）」をレギュラーメニューに加えました。価格は1099円（税抜999円）。

ガストで“999円ステーキ”って話題になってましたよね。そう、こちらは2025年9月に「ガストビーフステーキ」として数量限定で登場していたメニュー。今回は名前を変え、レギュラーメニューとして復活しました。

牛肉の赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選したステーキです。前回発売時は、約1カ月で100万食を突破（！）するなど大きな反響があったんだとか。

「赤身ビーフステーキ 約100g」

1099円（税抜999円）を注文！

さっそく頼んでみました！ うれしいことに平日のランチタイムに来店したところ、無料のセットとしてライスとスープが付けられました。

ガストでは2月12日から新たなサービスを開始しています。平日ランチ限定で、グリルメニューを注文すると、メインの価格そのままでライスまたはパン、日替わりスープが付くというもの。



しかもライスは大盛無料です（今回は普通盛りにしました）

これで1000円ちょっと。最近の価格設定を考えると、かなりうれしい内容ではないでしょうか。

さて、肝心のステーキはどうでしょう。

焼き加減は赤身をほどよく残したミディアムレア。ふっくらと厚みがあり、見た目は悪くありません。

肉量100gなのでボリュームは多くありませんが、スカスカという印象はなくひと安心。コーンやポテトといった付け合わせも魅力的です。

前回販売時には「焼き加減にばらつきがある」といった声をSNSで見かけましたが、登場した一皿はとてもきれいな焼き加減でした。

また、以前は「写真との印象に差がある」という声もありましたが、どうやら公式ビジュアルが前回から変更されていて、大きなギャップは感じませんでした。

ひと口いただくと、しっとりむっちりとした弾力があって、なおかつ柔らかく、“赤身らしい”肉の旨みがしっかり感じられます。

ソースは「にんにく醤油ソース」「ガーリックソース」、プラス100円で「おろしぽん酢」から選べます。別途「ヒマラヤ岩塩」を選ぶこともできます。

今回「にんにく醤油ソース」を選びました。

正直、ステーキ100gだとライスとのバランスでいうと心もとないですが、ソースの力でライスが進みます。

ただし、ソースはやや味が濃いので、肉そのものの味を楽しみたいなら、無料で選べる「ヒマラヤ岩塩」もよさそうです。

1000円ちょっとでしっかり満足できた

平日ランチでライス、スープが無料でついてきたこともあって、とても充足感がありました。



1000円ちょっとでステーキが選べるというのはありがたいです。肉質も、噛むほどに旨みが出る赤身で、なおかつちゃんと噛みきりやすく、価格を考えると十分満足できました。

前回登場時は数量限定でしたが、今回はレギュラーに。平日ランチにも、ディナーや週末のちょっとしたご褒美ごはんにも選びやすい内容です。



ただし、平日ランチではないと、ライスやスープは無料でついてこないので、その点はご注意を。

なお、今回は赤身ビーフステーキ（約100g）を選びましたが、150g（1539円）や、海老フライ・カキフライとの盛合せ（1484円）が用意されています。がっつり食べたい人にもうれしいメニューバリエーションですね。



※記事中の価格は税込み