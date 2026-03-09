今週の注目グルメ 第387回
3月9日週の注目グルメ
【今週】すき家「ほろチキ」カレー復活！松屋に「極厚豚」のサムギョプサルなど、肉メニューがアツイ
2026年03月09日 17時30分更新
ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。最近は寒い日と暖かい日が交互にやってきて、「今日は何を着よう？」と迷ってしまいませんか。日曜日に春仕様に薄着してみたところ、案外寒くてプルプル震えてしまいました。……春の罠ですね。
さて、この記事では、今週発売の注目グルメを紹介します。すき家で人気の「炭火焼きほろほろチキンカレー」が復活、松屋、松のやで注目の肉メニューが登場など、チェックしておきしょう。
ポテトのM・Lどちらも250円に
マクドナルドは、3月9日～22日の14日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格で販売するキャンペーンを実施します。
対象は「マックフライポテト」M・Lサイズで、通常価格はMサイズ350円～、Lサイズ400円～ですが（店舗により異なる）、期間中は共通して250円で販売。最大150円おトクになります。
・やった、マックの「ポテト」が最大150円安く！「トクニナルド」がきたぞ
すき家の「ほろほろチキンカレー」が復活！
牛丼チェーンのすき家は、「炭火焼きほろほろチキンカレー」（並850円）を3月10日より発売します。
すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。チキンはスプーンでほろっとほぐれるほど柔らかい仕上がりなのが特徴です。
「チーズほろほろチキンカレー」（並1050円）などバリエーションメニューも登場します
・肉ドーン！すき家「ほろほろチキンカレー」の復活に歓喜！柔らかくて大きいチキンがオン
これは肉い…極厚の肉の「サムギョプサル風」
牛めしの「松屋」は新メニュー「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉」各種を3月10日10時より販売します。
韓国の焼肉料理「サムギョプサル」をイメージした定食メニューで、極厚の塩豚カルビ肉を主役にした一品です。
付け合わせにはにんにくやキムチ、青ネギを用意。厚切りの豚肉にも合うよう開発したコチュジャンたれと組み合わせることで、食べ進めるごとに異なる味わいが楽しめるとしています。
・松屋に“極厚”豚カルビ！「サムギョプサル風」定食、これは肉いぞ…
新作スイーツパイ「いちごショートケーキパイ」
マクドナルドは「いちごショートケーキパイ」を3月11日より発売します。220円～（店舗によって異なる）。
いちごのショートケーキをイメージした新作のスイーツパイ。ケーキ生地に、なめらかな口あたりのミルククリームと果肉入りのいちごフィリングを合わせ、サクサクのパイ生地で包んでいます。
いちごの甘酸っぱさとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地の3層を楽しめるんだとか。
・マクドナルド新作、サクふわ「ショートケーキパイ」が楽しみすぎ！ いちご果肉入りで春うらら
とろける食感「角煮かつ定食」
松のやは、3月11日15時より「角煮かつ定食」（1290円）を発売します。
豚肉のとろけるような柔らかさはそのままに、松のや特製のパン粉をまぶしてカラッと揚げて仕上げた新感覚の一品。
一口食べれば、衣のサクッとした軽快な音があがり、口の中でお肉がほろほろとほどけていくそうです。
・【松のや】ほろサクッ「角煮かつ定食」ライスおかわり無料でかっこみたい
「桜もちっとドーナツ」全4種が登場
ミスタードーナツは3月11日より、春限定商品「桜もちっとドーナツ」全4種を期間限定で販売します。
今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、人気のもちっと食感を残しながら生地のふんわり感を高めたといいます。
トッピングには春の人気素材であるいちごを取り入れ、ホイップやあん、チョコレートなどと組み合わせたラインアップで展開します。
・おいしそ！ミスド“桜もち”をイメージした「桜もちっとドーナツ」春限定で
スタバに春らしい「シュークリーム フラペチーノ」
スターバックス コーヒーは「シュークリーム フラペチーノ」を3月13日より発売します。持ち帰り687円、店内利用700円（Tallサイズのみ）。
本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感が合わさったフラペチーノ。
バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディに、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ね、シュークリームを思わせる一杯に仕上げたといいます。
「シュークリーム ラテ」も同日より登場します。
