【今週】マクドナルド「チーチーダブチ」にすき家の「ローストビーフ丼」も！人気メニューが復活

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。週末は気温がぐっと上がり、関東ではまるで春のような陽気でしたね。気がつけば日もずいぶん長くなり、温かい季節が好きな筆者としては思わずテンションが上がってしまいます。



この記事では、今週発売の注目グルメを紹介します。まだ冬は終わりではないですが、気分の高まるグルメで春に備えましょう。

リンガーハット 2月16日～

エビ風味たっぷりの「海鮮ちゃんぽん」

リンガーハットは2月16日より、「海鮮ちゃんぽん（海老スープ）」をロードサイド・ビルイン店舗で順次販売します。価格は、レギュラー1320円（麺200g）。

たっぷりの国産野菜を使用したちゃんぽんに、あさり、エビ、マツイカなどを豪華にトッピングし、全15種類の具材と海の幸を味わえる商品。スープは、ちゃんぽんスープをベースに、濃厚な海老スープと海老オイルを加えています。

松屋×ちいかわ 2月18日～

コラボ第2弾「鬼辛カレー」

松屋は、人気キャラ「ちいかわ」とのコラボ企画第2弾として「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」（980円）を2月17日から発売します。

コラボメニュー第2弾として、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売します。原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした商品で、オリジナルのポップアップシートとピックを添えて提供します。

1品注文ごとに、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定のオリジナルフィギュアを1個ランダムでプレゼントします。デザインは全6種類で、種類は選べません。

すき家、人気「ローストビーフ丼」が復活

新作サワークリームオニオンソースも 2月17日～

牛丼のすき家は、「ローストビーフ丼」（並盛890円）を2月17日9時より発売します。

低温でじっくり加熱したローストビーフをご飯に盛り付けたメニュー。やわらかなローストビーフに、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレを合わせた、食欲をかき立てる組み合わせです。さらに、たまごをのせており、たまごのコクやホースラディッシュ（西洋わさび）の程よい辛みを加えて楽しめます。

今回、ローストビーフにサワークリームソースとスライスオニオンをあわせた「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」（並盛980円）も新しく発売します。

マクドナルド 2月18日～

“チーチーダブチ”が帰ってくる！

マクドナルドは、「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を2月18日から2週間限定で発売します。品500円～、セット800円～。

レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えたチーズ好きにはたまらないバーガーです。愛称は“チーチーダブチ”。これまで期間限定で登場するたびSNSなどで話題になっていました。

チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てるんだとか。

マクドナルド 2月18日～

ホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」

マクドナルドは新作ホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」（260円～）を2月18日より期間限定で販売します。

ひとくちサイズのドーナツが3ピース入った商品。キャラメル風味のドーナツ生地に、 中には、とろける甘いカスタードクリームを包み込んでいます。



ザクザクとしたワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめることで、クリームブリュレのキャラメリゼを表現したとか。

ミスタードーナツ 2月18日～

「ショコラフレンチシリーズ」が12年ぶりに復活！

ミスタードーナツは「ショコラフレンチシリーズ」全3種を2月18日に発売する。

「ショコラフレンチシリーズ」は1983年から2013年にかけて不定期に期間限定で発売していた商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特徴。再販希望が多かったことから、今回12年ぶりに期間限定で復活する。

