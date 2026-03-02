【本日】バーガーキング、セットが300円引きの「ワッパー祭り」スタート

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は3月2日～6日の期間、「春のワッパー祭り」を開催。期間中、各日14時から対象の5種のワッパーセットが通常価格より300円引きで購入できるクーポンを公式アプリで配信します。



対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」のセットで、それぞれフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付きます。

各日14時以降の時間帯限定で、公式アプリをダウンロードし会員登録の上、クーポンを利用すると通常価格より300円引きになり、最大29％オフで購入できます（すでにアプリ会員の方も割引が適用されます）。

1会計3セットまで利用可能。

▲ワッパー チーズ セット

通常価格：1040円 → 740円（300円引き）

▲ダブルワッパー チーズ セット

通常価格：1440円 → 1140円（300円引き）

▲スモーキーBBQワッパー セット

通常価格：1020円 → 720円（300円引き）

▲テリヤキワッパー セット

通常価格：1020円 → 720円（300円引き）

▲スパイシーワッパー セット

通常価格：1020円 → 720円（300円引き）



なお、クーポンは各日14時以降表示されます。



・関連記事：セットが300円引き！え、安くない？ 5日間限定「春のワッパー祭り」がお得度高し



※記事中の価格は税込み