のどぐろ110円！はま寿司「旨ねた大漁祭り」はまぐりなど春ネタも

寿司チェーン「はま寿司」では、「はま寿司ののどぐろと旨ねた大漁祭り」フェアを2月17日より発売します。

のどぐろ110円！旨ネタが勢揃い

「はま寿司ののどぐろと旨ねた大漁祭り」の目玉は、＂白身のトロ＂とも称される、脂がのっていてとろけるような味わいの「炙りのどぐろ（レモン）」で110円で提供されます。

さらに、ツブ貝のコリコリ食感とキムチのピリ辛な味わいが自慢の「北海道産つぶ貝のキムチ和え軍艦」、自社製の風味豊かなベーコンとマヨを合わせた「ベーコンマヨ軍艦」もお手頃価格の110円。

▲炙りのどぐろ（レモン） 110円

▲北海道産つぶ貝のキムチ和え軍艦 110円

▲ベーコンマヨ軍艦 110円

また、黄金カレイをサクサクに揚げた「黄金（こがね）カレイフライ（タルタルソース）」、紀州産の梅を使用した特製たれと大根おろしでさっぱりと楽しめる「えび（紀州産梅おろし盛り）」、優しい甘さの煮汁で、春が旬のハマグリの旨みを引き立てたという「はまぐり」なども登場します。

▲黄金（こがね）カレイフライ（タルタルソース） 176円

▲えび（紀州産梅おろし盛り） 176円

▲はまぐり 176円

少し贅沢なラインの「至福の一貫」シリーズには、「地中海産 本鮪（まぐろ）大とろ」、高級魚の「きんき」が登場。さらに、大とろやマダイ、赤エビ、サーモンを“炙り”で仕上げた「はま寿司の【極】炙り三昧」も販売されます。

▲地中海産 本鮪（まぐろ）大とろ 319円

▲きんき 319円

▲はま寿司の【極】炙り三昧 759円

内容：炙り本鮪大とろゆず塩、炙りまだい（大葉おろしのせ）、天然赤えびレアステーキ、サーモン西京炙り（2枚のせ）

高級ネタをお手頃価格で

のどぐろは希少性が高く、高価格帯で取引されることもある魚。そんなのどぐろが110円から楽しめるとはお値打ち感があります。

春を感じさせる「はまぐり」もうれしい。まだ寒さの残る時期だからこそ、今ならではのネタを楽しみにはま寿司を訪れてみるのもよさそうです。

※記事中の価格は税込み

※記事中の価格は税込み