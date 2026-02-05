肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1109回
2月10日発売
正解は5通り！やよい軒の「豚まぶし」はご飯おかわりもOK 最後はだしで優勝
2026年02月05日 17時00分更新
ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。今日もおなかがペコちゃんです。
気づけば最近は、定食チェーンでも1000円超えが当たり前になってきました。それならば「どうせ1000円出すなら、ちょっといいものを食べたい」。そんな気持ち、ありませんか？
やよい軒から自由度の高い「豚まぶし定食」
1000円強の“ちょっといい”定食として推したいのは、やよい軒が2月10日から発売する「～三元豚使用～豚まぶし定食」。やよい軒が近年展開している「こだわりの特撰シリーズ」の新作です。
■「～三元豚使用～豚まぶし定食」（1140円）
※2月10日新発売
三元豚バラ肉を使用した炙り豚重がメインの、“ひつまぶし”ならぬ「豚まぶし」の定食です。試食会でいちはやく実食したのでご紹介。
お重をメインに、みそ汁のほか、卵黄、追いダレ、からしがついています（お漬物は店舗では卓上に用意されています）。
そのまま食べる、卵黄をかける、追いだれをかける、からしをつける、無料“だし”サービスでひつまぶしにするの5通りの食べ方が楽しめるとのこと。
特撰シリーズでは「食べ方」にもポイントを置いているそうで、今回の豚まぶし定食も、七変化ならぬ“五変化”を楽しめるというのが、まさに魅力です。
お肉は柔らかく、炙った香ばしさがたまらないです。そのまま食べてもおいしいけど、食べ進めながら卵黄、追いだれなどで、まろやかさを足していけるのが欲張り仕様でたまりません。
ともすればまったりしてしまうので、ピリリとしたからしのアクセントもうれしいです。
やよい軒というと無料のだしサーバーが設けられているの持ち味で、まさにひつまぶしのように、だし漬けでしめられます。……これは優勝！
しかも、やよい軒は定食のごはんおかわり無料。豚まぶしもごはんおかわりできちゃいます。追いだれを大事に使えば、何杯でもごはんが進んでしまいそう。
楽しみ方がいろいろ用意されていて、お値段以上の満足度が高い定食でした。
さらにお肉を多めに楽しみたい人には「～三元豚使用～【お肉２倍】豚まぶし定食」（1690円）も用意されていますよ。
「サバまぶし」定食も同時発売
同時にシリーズ商品で「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」（1140円）も発売されます。こちらは、だしの旨みをまとった焼きサバが主役。卵黄→ごま、からし→薬味（生姜、みょうが、青じそミックス）とトッピングが少し変更しています。
また、明太子を添えた「～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食」（1260円）もあわせて販売されます。
サバはズルイ……。絶対においしいじゃん！ しかも、「魚だからヘルシー、あっさり」なんて思っていると、サバの天ぷらもついてくるという豪勢な仕様だから、お腹にもしかっかりたまりそうです。さすがやよい軒。
今回試食できたのは豚まぶしだけだったので、サバまぶしも絶対に食べに行くぞ！
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
