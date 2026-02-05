このページの本文へ

肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1109回

2月10日発売

正解は5通り！やよい軒の「豚まぶし」はご飯おかわりもOK　最後はだしで優勝

2026年02月05日 17時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

豚をひつまぶし風に。まちがいない！

　ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。今日もおなかがペコちゃんです。

　気づけば最近は、定食チェーンでも1000円超えが当たり前になってきました。それならば「どうせ1000円出すなら、ちょっといいものを食べたい」。そんな気持ち、ありませんか？

やよい軒から自由度の高い「豚まぶし定食」

　1000円強の“ちょっといい”定食として推したいのは、やよい軒が2月10日から発売する「～三元豚使用～豚まぶし定食」。やよい軒が近年展開している「こだわりの特撰シリーズ」の新作です。

■「～三元豚使用～豚まぶし定食」（1140円）
※2月10日新発売

　三元豚バラ肉を使用した炙り豚重がメインの、“ひつまぶし”ならぬ「豚まぶし」の定食です。試食会でいちはやく実食したのでご紹介。

いただきます

　お重をメインに、みそ汁のほか、卵黄、追いダレ、からしがついています（お漬物は店舗では卓上に用意されています）。

5通りの楽しみ方ができる

　そのまま食べる、卵黄をかける、追いだれをかける、からしをつける、無料“だし”サービスでひつまぶしにするの5通りの食べ方が楽しめるとのこと。

卵黄、からし、追いだれ。無料のだしも使える

　特撰シリーズでは「食べ方」にもポイントを置いているそうで、今回の豚まぶし定食も、七変化ならぬ“五変化”を楽しめるというのが、まさに魅力です。

焼きめが香ばしくやわらかいです

　お肉は柔らかく、炙った香ばしさがたまらないです。そのまま食べてもおいしいけど、食べ進めながら卵黄、追いだれなどで、まろやかさを足していけるのが欲張り仕様でたまりません。

卵黄をのせ

追いたれも

コクうま～

からしがいいアクセント

　ともすればまったりしてしまうので、ピリリとしたからしのアクセントもうれしいです。

だし茶漬け最高！　からしものせました

　やよい軒というと無料のだしサーバーが設けられているの持ち味で、まさにひつまぶしのように、だし漬けでしめられます。……これは優勝！

追いたれでごはんが無限に進みそう！

　しかも、やよい軒は定食のごはんおかわり無料。豚まぶしもごはんおかわりできちゃいます。追いだれを大事に使えば、何杯でもごはんが進んでしまいそう。

　楽しみ方がいろいろ用意されていて、お値段以上の満足度が高い定食でした。

　さらにお肉を多めに楽しみたい人には「～三元豚使用～【お肉２倍】豚まぶし定食」（1690円）も用意されていますよ。

「サバまぶし」定食も同時発売

　同時にシリーズ商品で「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」（1140円）も発売されます。こちらは、だしの旨みをまとった焼きサバが主役。卵黄→ごま、からし→薬味（生姜、みょうが、青じそミックス）とトッピングが少し変更しています。

「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」（1140円）

焼きサバが主役

　また、明太子を添えた「～骨取りサバ使用～【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食」（1260円）もあわせて販売されます。

　サバはズルイ……。絶対においしいじゃん！ しかも、「魚だからヘルシー、あっさり」なんて思っていると、サバの天ぷらもついてくるという豪勢な仕様だから、お腹にもしかっかりたまりそうです。さすがやよい軒。

　今回試食できたのは豚まぶしだけだったので、サバまぶしも絶対に食べに行くぞ！

発売は2月10日から

※記事中の価格は税込み

