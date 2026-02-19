吉野家「牛プルコギ丼」登場！超特盛まであるよ、ガッツリ派歓喜

牛丼チェーン吉野家は「牛プルコギ丼」「鉄板牛プルコギ定食」を2月20日から期間限定で発売します。

間違いない！吉野家「牛プルコギ」

牛肉と彩り野菜を甘辛たれで仕上げた「牛プルコギ」が丼と定食の両方で登場。

▲牛プルコギ丼 並718円

旨みたっぷりの牛肉に玉ねぎと3色ピーマンを加え、にんにくとりんご果汁を加えた特製の甘辛たれで焼き上げた「牛プルコギ」を丼にしたメニュー。

「並盛」のほか、「小盛」「アタマの大盛」「大盛」「特盛」「超特盛」と、全6種類のサイズバリエーションも用意されています。テイクアウトも可能。

▲鉄板牛プルコギ定食 899円

鉄板に盛り付けた牛肉、玉ねぎ、３色ピーマンを、火の付いた五徳で熱々の状態で提供。商品が運ばれてくる時から、甘辛たれとごま油の香ばしい香りが立ちのぼり、特製プルコギたれをかけると「ジュージュー」と食欲をそそる音が響き、五感が刺激されるんだとか。

本商品はテイクアウトできません。なお、定食のご飯増量・おかわりは無料です。

＜各サイズ価格＞

牛丼もいいけどプルコギもね

「牛プルコギ」は3色ピーマンが入っていて、彩りから食欲をかき立てられます。吉野家ではいつも「牛丼」という人も、甘辛だれでガッツリいける「牛プルコギ丼」で気分を変えてみるのも。

「鉄板牛プルコギ定食」はたれを鉄板にかけるため、ジュワッと立ち上がる香りを想像するだけでもたまりません。ごはんはおかわり自由なので無限に進みそう！

※記事中の価格は税込み