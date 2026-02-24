銀だこが200円以上も安く！年に一度の「大創業祭」で3日間だけ超特価に

「築地銀だこ」は、3月4日より「大創業祭」を開催。3月4日～6日の3日間、人気No.1商品「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」 をサンキュー価格の本体390円（持ち帰り税込421円）で提供します。

3月4日・5日・6日は銀だこ8個入りがサンキュー価格

年に一度の大創業祭。期間中は「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」のみの販売となり、購入はおひとり1会計につき2舟まで。

また、セール期間中は「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそばなどのフード商品は販売休止となります（ドリンクのみ販売）。

他の割引との併用や、各種追加トッピングはできません。

銀だこ酒場、銀だこハイボール酒場・横丁は、お持ち帰りのみサンキューセールの対象で、店内は通常メニュー・価格での提供となります。デリバリーは対象外。また、一部でキャンペーンを実施しない店舗があります（キャンペーン対象外店舗はこちら）。

702円→421円と超特価

第2弾、第3弾も予定！

銀だこの特価販売は3日間限定ですが、その後さらに第2弾として、スタンプを貯めるとたこ焼が無料でもらえる「銀だこスタンプカード」のスタンプ増量企画が予定されています。3月7日はスタンプが“2倍”に、8日は“3倍”になります。

加えて第3弾では、築地銀だこの「創業記念日」にあたる3月14日にも、スタンプ“3倍”キャンペーンが実施される予定です。

「大創業祭」は年に一度のチャンス。「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」は通常価格税込702円なので200円以上お安くなる超お得な機会です。この機会に銀だこを食べ、なおかつスタンプも貯めちゃいましょ！

※価格は持ち帰りの場合。店内飲食の場合、税率が異なり価格が変わります