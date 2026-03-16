今週の注目グルメ 第388回
3月16日週の注目グルメ
【今週】松屋「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」にモス「新テリヤキ」も！春を感じる新メニュー
2026年03月16日 18時15分更新
ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。日中の光はすっかり春めいてきたと感じる今日この頃です。心なしか、街中ですれ違う散歩中のわんちゃんの顔もうれしそう。
さて、この記事では、3月16日週発売の注目グルメを紹介します。松屋のハンバーグ新作の「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」や、モスのリニューアルした「テリヤキバーガー」など。これは食べたい！
ほっかほっか亭は3月16日より
にんにく風味過去最高！「黒唐揚」復活
ほっかほっか亭は3月16日より、「黒唐揚シリーズ」を発売します。弁当2種類と、複数のおかずを組み合わせたメニューの計3種類をラインアップします。
厳選した鶏モモ肉を秘伝のにんにく醤油だれに漬け込み、こがし醤油の香ばしい衣でサクサクに仕上げたということ。前回発売時よりも改良を重ね、にんにく風味を過去最高（同社比）まで高めたとしています。
▲黒唐揚弁当4コ 680円
黒唐揚弁当5コ 760円 ※画像は5コ
・ほっかほっか亭「黒唐揚弁当」復活！にんにく風味“過去最高”でメシ泥棒では
松屋、3月17日～
春の新作「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」
牛めしの松屋は、春の新作として「煮込みキャベツのトマトハンバーグ」各種を3月17日10時から発売します。
▲煮込みキャベツのトマトハンバーグ 890円
鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた一品。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりなのだとか。贅沢な味わいを口いっぱいに楽しめるとしています。
・絶対食べる！松屋「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」野菜たっぷり春の新作
やよい軒は3月17日～
旨辛スープ×太麺「辛うま麺」
やよい軒は3月17日より、新メニュー「辛うま麺」シリーズを全国374店舗で発売します。
から揚げを組み合わせた定食として提供され、麺と揚げ物をあわせて味わえるメニューです。
▲辛うま麺とから揚げの定食 1190円
もっちりとした太麺に、唐辛子の辛さと旨味をあわせたスープが絡む「辛うま麺」は、具材にはニラと溶き卵を使用しており、辛味の中にも卵のやさしい口当たり感じられるのが特徴としています。
ほっともっと3月18日～
「新・ビーフカットステーキ重」各種が登場！
持ち帰り弁当のほっともっとは3月18日より、「新・ビーフカットステーキ重」などの新商品を全国の店舗で発売します。
▲新・ビーフカットステーキ重 890円～
赤身の旨味が特徴のやわらかなステーキ肉を使用した弁当です。香り高いオリジナルスパイスで味付けしてから焼き上げることで、肉の旨味を引き立てる仕立てといいます。
さらに、肉を2倍にしたW重や洋風おかずを組み合わせた弁当、肉とごはんを分けたセパレートタイプの弁当など、複数の商品を揃えます。
・「ステーキ重」きた！肉2倍も選べる！ ほっともっと贅沢ステーキ弁当が新定番に
モスの定番「テリヤキバーガー」がリニューアル！
3月18日～
モスバーガーは3月18日より、定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアルします。あわせて新商品「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を発売します。
▲テリヤキバーガー 470円
リニューアルではテリヤキソースの甘さに注目し、従来の上白糖による甘さから三温糖とりんごペーストを使ったやさしい甘さへと調整。
さらに半熟風たまご・ベーコンのバリエーションメニュー「とろったまベーコン テリヤキバーガー」も登場。
▲とろったまベーコン テリヤキバーガー 590円
・モスの「テリヤキバーガー」4年ぶりリニューアル！ 半熟風たまご✕ベーコンの新バーガーも登場
3月18日限定
進化したハンバーグを100円で追加できちゃう
ペッパーランチは人気メニューである「ハンバーグ」をリニューアルし、3月18日より販売開始します。さらに発売日当日限定で、鉄皿メニューを注文した人を対象に、リニューアルしたハンバーグを100円で追加できる特別企画を実施します。
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