バーガーキングで3月2日～

セットが300円引き！え、安くない？ 5日間限定「春のワッパー祭り」がお得度高し

2026年02月24日 17時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

5日間限定！

　ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は3月2日～6日の期間、「春のワッパー祭り」を開催。期間中、各日14時から対象の5種のワッパーセットが通常価格より300円引きで購入できるクーポンを公式アプリで配信します。

5種のワッパーセットが300円引きに

　お客さんへの日ごろの感謝をこめたキャンペーン。対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」のセットで、それぞれフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付きます。

　各日14時以降の時間帯限定で、公式アプリをダウンロードし会員登録の上、クーポンを利用すると通常価格より300円引きになり、最大29％オフで購入できます（すでにアプリ会員の方も割引が適用されます）。

　1会計3セットまで利用可能。なお、クーポンは各日14時以降表示されます。

▲ワッパー チーズ セット
通常価格：1040円 → 740円（300円引き）

▲ダブルワッパー チーズ セット
通常価格：1440円 → 1140円（300円引き）

▲スモーキーBBQワッパー セット
通常価格：1020円 → 720円（300円引き）

▲テリヤキワッパー セット
通常価格：1020円 → 720円（300円引き）

▲スパイシーワッパー セット
通常価格：1020円 → 720円（300円引き）

約3割引きに！これはお得！

　中でも「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」のセットは約29％オフと割引率が高いです！5日間限定なので14時以降をねらって利用してみましょう！

※記事中の価格は税込み

