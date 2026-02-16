ローソン、ナポリタンやシューを50％増量！「盛りすぎ」フェア最終週に突入

ローソン「盛りすぎチャレンジ」がついにファイナルへ！

ローソンが1月27日より4週にわたって実施している「盛りすぎチャレンジ」が、2月16日より最終週に突入します。

おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して順次発売する好評のフェア。

本記事では、2月17日（※一部商品は16日）発売の商品を紹介します。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

4週目（2月16日～）発売の商品をチェック！

【2月16日（月）発売】

▲盛りすぎ！ナポリタン（697円）

従来品の「大盛ナポリタン」と比較して、麺重量を約50%増量。懐かしいケチャップ味のボリューム満点ナポリタン。

※増量比較対象は1月20日発売商品

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月17日（火）発売】

▲盛りすぎ！大きなツインシュー（151円）

従来品の「大きなツインシュー」と比較して、カスタードクリームとホイップクリームの量を約50%増量。卵のコクのあるカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立て。

※沖縄での販売はない。沖縄では「盛りすぎ！ダブルクリームシュー」を販売

▲盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースの量を約50%増量。北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだ。

※沖縄での販売はない

▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増量した3層仕立て。たまごサラダとツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドした。

▲盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（181円）

従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油だれをまぶしたごはんで包んだ。刻み海苔を混ぜ込み、味のアクセントを加えた。

※形状安定のため海苔を巻いて販売

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50％増量 83g（163円）

従来品の「キャラメルコーン 濃厚キャラメル味 55g」と比較して、内容量を約50%増量。生地の大きさは従来品の約5倍（標準体積比）で、ザクッとした食感と濃厚なキャラメルの香りが広がる。

※ナチュラルローソンでの販売はない

※ピーナッツは入っていない

▲ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105g（138円）

従来品の「サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 70g」と比較して、内容量を約50%増量。えんどう豆100％使用の豆スナック。

※ナチュラルローソンでの販売はない

「ナポリタン」「シュークリーム」などたっぷり増量

最終週となる4週目ですが、ナポリタンやシューなど定番品を増量した商品が登場し、注目商品多数です。



また、本記事で紹介した以外にも、これまでに登場した数量限定商品が店頭に並んでいる可能性があるので、目を皿のようにしてチェックしてみましょう。



「メガホットコーヒー」などキャンペーン期間をとおして販売されている商品もありお得が盛り沢山です。



※記事中の価格は税込み