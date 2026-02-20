「濃厚チーズinファミチキ」×「さけるチーズ」これは反則では……？めちゃチーズ増しに！

ファミリーマートでは2月10日より「濃厚チーズinファミチキ」（258円）を発売中です。ファミチキ史上最大量のチーズを使用し、“濃さ”にこだわった一品。

ただでさえチーズを強調したファミチキですが、さらにチーズ感を高めるアレンジとして「さけるチーズ」を組み合わせる食べ方も提案されています。

ファミチキ×さけるチーズの禁断アレンジ

発売にあわせてメディア向けに開かれたファミリーマートの「チーズを盛り上げる会」では、雪印メグミルクの「さけるチーズ」を細かくさいて「濃厚チーズinファミチキ」の上にのせ、電子レンジでチーズがとろけるまで温めて食べる、という贅沢なアレンジを教えてもらいました。

中にチーズが入った「濃厚チーズinファミチキ」に、上からもチーズを追加。とろっと溶けたチーズが重なって、ものすごいチーズ感です。さけるチーズのクリーミーで伸びる感じと、ジューシーなファミチキ。さらに中から濃い味のチーズがあふれ出してきて……これはもう、チーズで肉を包み込んでいるような感覚。

モッツァレラを主原料とする「さけるチーズ」のまろやかさに、ファミチキのチェダーチーズをきかせたコク深系のチーズ……。異なるチーズの風味が重なって、チーズ好きにはたまらない溺れるような濃厚さでした。

「濃厚チーズinファミチキ」と相性のいいさけるチーズは？

ちなみにイベントでは「さけるチーズ」のプレーン味のアレンジが紹介されましたが、「スモーク味」や「とうがらし味」など他のフレーバーと組み合わせてもおいしいらしいです。そりゃ、間違いないですよね……！

現在、ファミリーマート公式X（@famima_now）では、「濃厚チーズinファミチキ」と最も相性の良い“さけるチーズ”のフレーバーを決める参加型キャンペーンを実施しています。

公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿に指定のハッシュタグと、相性が良いと思う「さけるチーズ」のフレーバーをリプライすると、抽選で10名にファミマポイント1万円相当が当たるのだとか。

アレンジを試すのもよし、Xキャンペーンの結果も気になりますね！

※記事中の価格は税込み