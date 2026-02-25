なか卯、本格炭火「焼き鳥丼」発売へ。黒にんにく使用、ご飯進むやつ

丼ぶりチェーン「なか卯」は、「本格炭火焼き鳥丼」を3月4日11時から販売します。

黒にんにくたれの「本格炭火焼き鳥丼」

なか卯では鶏肉を使用した「親子丼」が看板商品のひとつ。そんななか卯から、“炭火焼き鳥”を楽しめるメニューが登場。

▲本格炭火焼き鳥丼

小盛660円／並盛690円／大盛780円

備長炭で香ばしく焼き上げた鶏もも肉を、白ネギとともに、2種の醤油や青森県産黒にんにくを使用したタレに絡めてごはんの上に盛り付けた一品。香ばしくジューシーな炭火焼き鳥と、奥深い味わいの甘めのタレが染み込んだごはんは相性抜群で、食べ進める手が止まらなくなるのが間違いなしとのこと。

好みで別添えの柚子胡椒を合わせて食べると、爽やかな風味やピリッとした辛みが加わり、味変も楽しめます。

同時に、なか卯の“こだわり卵”のまろやかさをプラスした「とろたま炭火焼き鳥丼」や「温たま炭火焼き鳥丼」も販売されます。

▲とろたま炭火焼き鳥丼

小盛750円／並盛780円／大盛870円

▲温たま炭火焼き鳥丼

小盛770円／並盛800円／大盛890円

香ばしさに期待

親子丼に定評があるなか卯だけに、同じく鶏肉を使用した焼き鳥丼にも期待ができます。備長炭で焼き上げたということで本格的な香ばしさが楽しめることでしょう。

黒にんにくを使ったタレからも、力の入れようが伝わってきます。

柚子胡椒が添えてあるのもうれしいですね！

※記事中の価格は税込み