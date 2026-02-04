ローソンでドラクエ柿の種発見！「すばやさのたね」「ちからのたね」たしかにみなぎってきた

え……、これなーんだ。ローソンに、ドラクエコラボの意外な商品が登場しています。

2月3日、ローソンでは「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」を発売しました。価格はいずれも160円

ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」が、2月5日よりマルチプラットフォームで発売されるのにあわせ、柿の種でおなじみの亀田製菓とコラボした商品のようです。

ドラクエ×亀田の柿の種

「すばやさのたね」「ちからのたね」風

「Reimagined」は、ドラゴンクエストVII エデンの戦士たちのフルリメイク作品とのこと。当時ハマっていた人にとっても、注目度の高いタイトルでしょう。エデンの戦士たちが登場してから、ざっくり25年が経っていることに、私は軽くおののいております。

いずれも柿の種（おかき）のみの商品で、「すばやさのたね味」は唐辛子の辛さをきかせた一品。一方の「ちからのたね味」は、ガーリックの風味をしっかりきかせているそうです。なお、どちらもピーナッツは入っていません。

さっそく食べてみました。

「すばやさのたね味」は（お酒の）スピードアップしそう

まずは「すばやさのたね味」。カリッと香ばしいおかきに唐辛子エキスをきかせた味わいです。定番の亀田の柿の種と比べて、極端に辛いというほどではなく、体感としては“いつもよりちょい辛”くらい。ピーナッツが入っていない分、辛さがダイレクトに伝わり、ほどよい刺激が後を引きます。

これは、ビールを飲む“すばやさ”が上がりそうです。

「ちからのたね味」は飲む力がアップ（するかも）

続いて「ちからのたね味」。

こちらはガーリックの風味がしっかり効いた柿の種です。基本の辛さは定番の柿の種に近く、そこにガーリックのコクが加わることで、ヤミツキ感がさらに増しています。

これは、ビールを飲む“ちから”が上がりそう！

ゲームのおともにも、ビールのおともに

すばやさのたね味、ちからのたね味ともに、ドラクエ好きならぜひチェックしてほしいところ。味としては、ガーリックが加わった「ちからのたね味」のほうが、めずらしさがあって個人的にはおもしろく感じました。

どちらの柿の種も、ゲームのおともに、ビールのおともに、最適です！

※記事中の価格は税込み