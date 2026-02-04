このページの本文へ

ローソンでドラクエ柿の種発見！「すばやさのたね」「ちからのたね」たしかにみなぎってきた

2026年02月04日 17時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

なんと　ローソンで　みつけた

　え……、これなーんだ。ローソンに、ドラクエコラボの意外な商品が登場しています。

　2月3日、ローソンでは「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」を発売しました。価格はいずれも160円

　ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」が、2月5日よりマルチプラットフォームで発売されるのにあわせ、柿の種でおなじみの亀田製菓とコラボした商品のようです。

ドラクエ×亀田の柿の種
「すばやさのたね」「ちからのたね」風

　「Reimagined」は、ドラゴンクエストVII エデンの戦士たちのフルリメイク作品とのこと。当時ハマっていた人にとっても、注目度の高いタイトルでしょう。エデンの戦士たちが登場してから、ざっくり25年が経っていることに、私は軽くおののいております。

37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味　160円

37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味　160円

いずれも柿の種（おかき）のみの商品で、「すばやさのたね味」は唐辛子の辛さをきかせた一品。一方の「ちからのたね味」は、ガーリックの風味をしっかりきかせているそうです。なお、どちらもピーナッツは入っていません。

さっそく食べてみました。

「すばやさのたね味」は（お酒の）スピードアップしそう

　まずは「すばやさのたね味」。カリッと香ばしいおかきに唐辛子エキスをきかせた味わいです。定番の亀田の柿の種と比べて、極端に辛いというほどではなく、体感としては“いつもよりちょい辛”くらい。ピーナッツが入っていない分、辛さがダイレクトに伝わり、ほどよい刺激が後を引きます。

キーファ「もちろんオレに食わせてくれるよな？」

　これは、ビールを飲む“すばやさ”が上がりそうです。

「ちからのたね味」は飲む力がアップ（するかも）

　続いて「ちからのたね味」。

　こちらはガーリックの風味がしっかり効いた柿の種です。基本の辛さは定番の柿の種に近く、そこにガーリックのコクが加わることで、ヤミツキ感がさらに増しています。

キーファ「今度こそオレに食わせてくれるよな？」

　これは、ビールを飲む“ちから”が上がりそう！

ゲームのおともにも、ビールのおともに

　すばやさのたね味、ちからのたね味ともに、ドラクエ好きならぜひチェックしてほしいところ。味としては、ガーリックが加わった「ちからのたね味」のほうが、めずらしさがあって個人的にはおもしろく感じました。

ちからがみなぎってくる！

　どちらの柿の種も、ゲームのおともに、ビールのおともに、最適です！

※記事中の価格は税込み

