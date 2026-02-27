このページの本文へ

「マルちゃん焼そば」の缶チューハイ!? いいえ焼そば味ではありません

2026年02月27日 18時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　え……！

　スーパーで驚きのパッケージの缶チューハイを発見。なんと、焼そばの「マルちゃん」と缶チューハイです。

　こちら、日本アクセスと東洋水産が共同開発した「マルちゃん焼そばと楽しむ 赤ワイン×檸檬 Sparkling」だそう。「マルちゃん焼そば 3人前」の発売50周年を記念して2月20日から全国のスーパーなどで期間・数量限定で発売されています。製造元は三幸食品工業。

　350ml缶で価格はオープン。ナベコは他の商品と一緒に購入したレシートを紛失してしまったため実売があいまいですが、一般的な缶チューハイと横並びの価格でした。

　焼そば味かと思いきや……。

　みずみずしいブドウの色。赤ワインテイストにレモンの爽やかさを加えています。

　リリースによると「マルちゃん焼そば」の秘伝スパイスソースのスパイシーさに対して、赤ワイン由来の渋みとコク、さらにレモンの風味を加えることで、「マルちゃん焼そば」の味わいを引き立てることを目指したというのです。

　アルコール度数は4％。確かに、レモンの爽やかさで赤ワインテイストであっても飲みやすく、食中にも進みやすそうです。焼そばにも間違いなく合いそう！

赤ワイン×レモンの爽やかサワーです。果汁6％

　それにしてもパッケージにびっくり！

