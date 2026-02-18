このページの本文へ

2月25日より

マクドナルドに「マックポーク」がレギュラー復活！うれしい500円セットも

2026年02月18日 13時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

あの「マックポーク」が復活！

　マクドナルドは「マックポーク」（単品230円～）をレギュラー商品として2月25日から発売します。あわせて同日より、バーガーにサイドメニュー・ドリンクMがついて500円の「セット500」に「マックポーク」を追加します。

「マックポーク」復活、500円セットも！

　「マックポーク」は、2007年から2012年までレギュラー商品として販売されていた商品です。

　2013年には期間限定で再登場し、さらに2018年から2021年には「ベーコンマックポーク」がレギュラー商品として販売されるなど、これまで複数回登場してきました。今回、復活します。

マックポーク（単品230円～／セット500円）

　ポークパティにレタスとガーリックペッパーソースを合わせたバーガー。ガーリックの旨味とスパイスのキレがやみつきになる味わいといいます。

　また「セット500」は、対象バーガーにマックフライポテトMサイズなどの選べるサイドメニューとドリンクMが付くバリューセットで価格は500円。「セット500」は現在発売中の「ハンバーガー」「マックチキン」のセットに「マックポーク」が加わり、3種のラインナップから選択できるようになりました。

ハンバーガー（単品190円～／セット500円）

マックチキン（単品190円～／セット500円）

500円セットで一番マックポークがオトク


　ワンコインで手軽な500円セットが3種に。現在「ハンバーガー」「マックチキン」は単品190円～セット500円で販売されていますが、「マックポーク」は単品230円～と単品価格が高いため一番お得といえましょう。

　お久ぶりのマックポークをぜひお得なセットで味わってみましょう！



 

※記事中の価格は税込み

