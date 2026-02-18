マクドナルドに「マックポーク」がレギュラー復活！うれしい500円セットも

マクドナルドは「マックポーク」（単品230円～）をレギュラー商品として2月25日から発売します。あわせて同日より、バーガーにサイドメニュー・ドリンクMがついて500円の「セット500」に「マックポーク」を追加します。

「マックポーク」復活、500円セットも！

「マックポーク」は、2007年から2012年までレギュラー商品として販売されていた商品です。



2013年には期間限定で再登場し、さらに2018年から2021年には「ベーコンマックポーク」がレギュラー商品として販売されるなど、これまで複数回登場してきました。今回、復活します。

ポークパティにレタスとガーリックペッパーソースを合わせたバーガー。ガーリックの旨味とスパイスのキレがやみつきになる味わいといいます。

また「セット500」は、対象バーガーにマックフライポテトMサイズなどの選べるサイドメニューとドリンクMが付くバリューセットで価格は500円。「セット500」は現在発売中の「ハンバーガー」「マックチキン」のセットに「マックポーク」が加わり、3種のラインナップから選択できるようになりました。

500円セットで一番マックポークがオトク

ワンコインで手軽な500円セットが3種に。現在「ハンバーガー」「マックチキン」は単品190円～

、

セット

500円で販売されていますが、「マックポーク」は単品230円～と単品価格が高いため一番お得といえましょう。



お久ぶりのマックポークをぜひお得なセットで味わってみましょう！







※記事中の価格は税込み