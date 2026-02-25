エビ5尾どーん！「上・海鮮天丼」今年も登場 ほっともっとで5種発売

持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」では、「海鮮天丼」をはじめとする海鮮天ぷらを使用した弁当5種を3月4日から期間限定で発売します。

人気の「海鮮天丼」が今年も

上海鮮天丼はエビが5尾

「海鮮天丼」の弁当はほっともっとで人気の期間限定メニューで年に数度登場しています。今回、春の時期に向けて登場。



定番の「海鮮天丼」に加えて、エビ5尾がのった「上・海鮮天丼」、さらに「海鮮天とじ丼」「もちミニ 海鮮天丼」「海鮮天ぷら弁当」と、豊富なバリエーションでラインナップされます。

▲海鮮天丼 690円

エビ2尾／イカ／アジ／野菜3種

海鮮3種と野菜3種の合計6種類の天ぷらを盛り込んだ天丼弁当。海鮮の天ぷらは、エビの天ぷら2尾とイカの天ぷら、さらに今回より新たにアジの天ぷらを取り入れています。

野菜の天ぷらは、サツマイモ、レンコン、彩りと食感を添えるスナップエンドウの3種類をのせています。

▲上・海鮮天丼 890円

エビ5尾／イカ／アジ／野菜3種

エビの天ぷらを5尾盛り付けたボリューム満点な天丼弁当。「海鮮天丼」と同じ種類の天ぷらが楽しめます。



昨年の春の「上・海鮮天丼」はエビが4尾だったところ、昨年の秋より1尾増えています。

▲海鮮天とじ丼 750円

エビ2尾／イカ／アジ／野菜3種

天ぷらを甘めの醤油だれで煮込み、玉子でふんわりととじた天とじの弁当。

▲もちミニ 海鮮天丼（～もち麦ごはんのミニ弁当～） 630円

ちょうどいい量とほどよい満足感を追求したというミニサイズの海鮮天丼。

▲海鮮天ぷら弁当 750円

エビ2尾／イカ／アジ／野菜3種

おかずとごはんを分けて楽しめるセパレートタイプ。

実は東西でたれの味が違う

ほっともっとの「海鮮天丼」のたれの味は東日本と西日本で異なります。

地域の好みにあわせて、東日本は2種類の醤油に風味の異なる2種の鰹節を合わせ、すっきりとした味わいとキレのある風味のたれに。西日本は、鰹・昆布・煮干し・椎茸の旨みを重ね、濃口醤油を加えた、まろやかな甘味を感じられるたれに仕上げているんだとか。

こだわりがつまった海鮮天丼のお弁当。エビが入ってめでたい雰囲気なので、花見やピクニックなど、春の行楽に食べるお弁当としてもいいかも。

※記事中の価格は税込み