うまいやつ！餃子の王将、チョイ辛の「野菜煮込みラーメン」3月限定で発売

餃子の王将は「野菜煮込みラーメン」を3月1日～31日の期間限定で発売します。

3月限定メニューは「野菜煮込みラーメン」

中華食堂チェーン「餃子の王将」では、月替わりの限定メニューを展開しています。3月は「野菜煮込みラーメン」。

野菜の旨みと甘みをたっぷり楽しめるという一杯。焦がし味噌のコクが効いた“チョイ辛スープ”が特徴で、麺は北海道産小麦を使用した王将の“旨麺”です。

価格は単品825円。持ち帰りも可能で810円（容器代20円別途）。フェアセットは、餃子3個と一級茶葉烏龍茶が付くAセットが1090円、餃子3個とライス（小）が付くBセットが1200円です。餃子は追加や“にんにく激増し”への変更も可能で、エリアによって料金が異なります。



なお、本商品は代金の内80円を寄付金とし、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレンの支援活動に寄付されます。



「野菜煮込みラーメン」

・単品：825円

（持ち帰り 810円＋容器代20円）

・フェアセットA：1090円

（野菜煮込みラーメン・餃子3個・一級茶葉烏龍茶）

・フェアセットB：1200円

（野菜煮込みラーメン・餃子3個・ライス〈小〉）

・餃子3個追加：＋165円

・にんにく激増し餃子変更

東日本：＋16円（※北海道除く）、西日本：＋27円

野菜のやさしい甘みが春らしい

たっぷり野菜がのった、春の季節にもぴったりな一杯。ピリ辛スープということで、箸の進みもよさそうです。

3月限定なので、気になる人は逃さずに食べるようにしましょ！

※記事中の価格は税込み