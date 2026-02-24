背徳タルタル祭り！かつや「タルタル盛り揚げ丼」4種揚げ物でぶちあがるぞ

とんかつチェーンの「かつや」は、「タルタル盛り揚げ丼」「タルタル盛り揚げ定食」を2月26日より数量限定、期間限定で発売します。

4種の揚げ物×タルタル！かつやの全力メシ

かつやでは“全力飯。”を掲げ、ボリューム感を重視したメニューを続々打ち出しています。今回も、揚げ物とタルタルを組み合わせた“盛りアガる”メニューを展開。

▲タルタル盛り揚げ丼

869円（券売機店舗 870円）

サクサクに揚げた海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げと、タルタルが合う揚げ物4種を盛り付け。特製ソースとタルタルソースをどっさりかけ、ボリューム満点の商品に仕立てたといいます。

▲タルタル盛り揚げ定食

979円（券売機店舗 980円）

ご飯におかずを盛り付けた丼の他、ご飯とおかずがセパレートの定食も用意されています。いずれも、お弁当としてテイクアウトもできます。

▲（テイクアウト）タルタル盛り揚げ丼弁当

853円（券売機店舗 870円）

▲（テイクアウト）タルタル盛り揚げ弁当

961円（券売機店舗 980円）

タルタルでご飯をかっこめる幸せ

リリースには「4種の揚げ物に、遠慮ゼロのタルタルを豪快に！！」と記載があります。なるほど、確かに遠慮がないですね（笑）。

タルタルがたっぷりかかって少し背徳感がありますが」、タルタルでご飯が進むこと間違いありません。リリースの言葉を借りれば、「今日も胃袋を幸せにする」。春に向けてアゲていきましょう！

※価格は税込