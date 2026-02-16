待って、おいしそ！マクドナルドに「シャカシャカポテト ピザポテト味」カルビーを“完コピ”

日本マクドナルドは、カルビーとコラボした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を、2月25日より全国のマクドナルド店舗で発売します。

マックのポテト×カルビーピザポテト初コラボ

人気メニュー「マックフライポテト」とポテトチップス「ピザポテト」が初のコラボレーション。「シャカシャカポテト」シリーズの新フレーバーとして本商品が登場します。

▲シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味

ポテト単品価格＋50円／バリューセット価格＋50円

カルビー監修のもと、スパイスとチーズの風味を組み合わせたオリジナルシーズニングを開発。まるで「ピザポテト」を食べているかのような“味の再現”にこだわったとのことです。

ピザのトマトやスパイスの風味に加え、口に入れた瞬間にチーズの味わいを存分に楽しめるよう仕上げたとのことで、特に、ピザポテト最大の特長であるチーズ味フレークの風味の再現度がポイントだそう。

ピザポテトの「完こピ」

ビールにあうはず！

日本マクドナルドのリリースによると、カルビーも“完コピ”と認める再現度の高さだとか。ポテトチップスの味わいをリアルなポテトで再現する、ありそうでなかったコラボレーションです。

お酒好きな筆者は、持ち帰ってビールのおつまみしたいなと思っています。絶対間違いない！

販売期間は3月下旬までと予定されています。

※記事中の価格は税込み