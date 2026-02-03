マクドナルド「N.Y.バーガーズ」が攻めてる！“ステーキハウス”風に完全新作チキン、どれを食べてもアタリ

マクドナルドは「行った気になる！N.Y. バーガーズ」キャンペーンを2月4日からスタート。新作バーガーを一挙に5種発売します。

ニューヨークに行きたしと思えども、ニューヨークはあまりに遠し。そう、円安や相次ぐ値上がりで、海外旅行はいまや高値の華です。自由の女神と一緒に写真に撮りたいけど、地元・大泉学園（西武線）のラムちゃんと写真をとって満足している日々。

気分だけでもニューヨークに行きたい！そんな私のような人はマクドナルドに駆け込みましょう。

ニューヨークバーガーズが今年も

「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は2022年にスタートしたキャンペーンで、2024年は実施されなかったものの、断続的に展開されてきて今回が通算4度目の開催となります。初開催時は、コロナ禍で海外渡航が難しかった時期。ニューヨーク気分を国内で味わえる企画として注目を集めました（関連記事：マクドナルド「N.Y.バーガーズ」3種をいち早く食べた！〈2023年〉）。

今年は、レギュラーの時間帯に「肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「ジューシーチキン ホット＆ペッパー」「タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」の3種が登場。

さらに、朝マック限定商品に加え、N.Y. バーガーズ初となる「夜マック」限定の“ダブル”もラインアップされ、全5種がそろいます。いずれも、今回のキャンペーンのために開発された新商品です。

2月4日の発売に先立って、発表会でいち早く商品を食べてきたのでご紹介します。

ところで「N.Y. バーガーズ」とは、「なにがニューヨークなのか？」と気になりますよね。発表会で聞いたところ、シリーズを通して重視しているのは「ニューヨークらしいスタイリッシュさ」だそうです。

そう、スタイリッシュ＝ニューヨーク。

そのこだわりは見た目にも表れています。朝マックを除くシリーズ商品には、いずれも特製の四角いバンズを使用。ユニークで、ひと目で印象に残るビジュアルに仕上げています。

いち早く食べてみた！

では、それぞれのバーガーを味わってみましょう！

■N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー

単品560円～／セット860円～

王道のビーフパティを使用した商品として、「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」を発売します。商品開発担当者によると、「ニューヨークのステーキハウス」をイメージした一品だそう。

厚みのある100％ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリング、スイートレモンソース、レタスを合わせ、特製の四角いバンズでサンド。ソテーしたビーフとオニオンの旨みを生かした粒マスタード入りのビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースを組み合わせています。

食べてみると、ブラックペッパーの刺激が印象的。“足し算”による味の濃さというよりも、ペッパーやマスタードによって、ビーフパティそのものの肉感を引き上げるようなバランスです。足し算で攻めてくることが多いマクドナルドとしては、角度変えて来たなという感じです。

なお、夜マックには「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」が登場するので、こちらについては後述しますね。

■N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー

単品490円～／セット790円～

「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」は、“ホットチキン（辛口のフライドチキン）”をヒントに、マクドナルドらしくアレンジしたバーガーです。

ところで私は、ホットチキンとニューヨークのイメージがすぐには結び付かず、検索して調べてみました。すると、どうやらアメリカでは近年、ホットチキン専門店が流行しているようですね。

スパイスで味付けした一枚肉のチキンパティを使用したチキンバーガー。このチキンパティがポイントで、衣には赤唐辛子や2種類のペッパー、さらにパプリカやハーブをきかせた、刺激的で爽やかなホットチキンに仕上げています。

このチキンパティは、なんと今回の商品のために開発した完全新作。期間限定商品では既存のパティを活用するケースも多いマクドナルドだけに、パティまで新しいというのはびっくり！

噛むとザクザクとした食感で、チキンのジューシーさと、あとを引く辛さが続きます。ソースで辛さを足しているのではなく、チキン自体がしっかり辛いため、肉のうまみがダイレクトに感じられ、本格的。レタスとスイートレモンソースを合わせたシンプルな組み合わせで、チキンの旨みをしっかり引き立てています。

他社商品ではありますが、ケンタッキーフライドチキンの「レッドホットチキン」を彷彿とさせる“辛旨さ”です。辛いもの好きにはたまりません！ 価格的にも500円以内で、しっかりとしたボリューム感があり、満足度の高い一品ではないでしょうか。

■N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル

単品490円～／セット790円～

「ニューヨークらしいスタイリッシュなエビバーガー」を目指したという「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」。参考にしたのは、「グリーンゴッデスソース」という、ハーブの爽やかさとクリーミーさが特徴のアメリカ生まれのソースです。昨年、バーガーキングのソースとして登場し、名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。

今回はグリーンゴッデスソースをヒントに、ガーリックとバジルの香りがきいたタルタルソースを開発し、マクドナルドのエビかつに合わせています。

バジルの香りがとても爽やかで、バジルをきかせたバゲットサンドのような味の方向性。マクドナルドに、ここまでバジルを前面に出した商品が、これまであったでしょうか。

ぷりぷり、ザクザクとしたエビかつの食感に、爽やかでクリーミーなソースが合わさり、心地よく食べ進められました。おいし～い！ これはついつい2個食べちゃいそう！

■N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー（夜マック）

単品790円～／セット1090円～

そして、夜マックの時間帯（17時以降）には、「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」のビーフパティを2枚にした商品が登場します。最初にも触れましたが、N.Y. バーガーズから夜マック限定の「ダブル」が登場するのは今回が初めてです。

ガブリとかじると、2枚重ねでずっしりとしたビーフパティの肉感。ビーフフィリングのブラックペッパーの刺激やマスタードのアクセントが後押しし、パティの力強さが前面に出てきます。スゴイ、「これはステーキだ」と感じる迫力！

ダブル仕様になってビーフフィリングよりパティの比重が高まり、味のバランスとしては、ステーキらしさがわかりやすくなってきます。

奥行きのある肉のうまみと、ずっしりとしたボリューム感も、まさにニューヨーク風（！）。ステーキ感をしっかり楽しみたいなら、できれば夜マックの時間帯に足を運ぶことをおすすめします。

■N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン（朝マック）

単品400円～／セット600円～／コンビ460円～

こちらは、開店から午前10時30分までの朝マック限定商品。「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」を、マフィン仕立てにしています。

風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソース、レタスを合わせ、イングリッシュマフィンでサンド。朝から肉を主役にした味わいをガブリと楽しみたいときによさそうですよ。

どれもアタリ！

マクドナルドの新作というと、正直、どこか既視感のある商品が並ぶこともありますが、今回はいずれも新鮮さのある味わいで、開発陣の気合が伝わってきました。どれを食べても「おお、こうくる？」という驚きがありましたよ。

2月はまだまだ寒い日が続き、春休みまでも少し間があって、気持ちが沈みがちですが、「N.Y. バーガーズ」を食べて、心の中で「Y、M、C、A」と口ずさみながら、海外に行った気分になって（？）乗り切りたいところです。

※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる