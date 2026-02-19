このページの本文へ

2月23日から

「チキンマックナゲット」も100円に！マクドナルド日替わり“100円クーポン”7日間限定で

2026年02月19日 13時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

100円クーポンを日替わりで配信！

　マクドナルドは、2月23日～3月1日の7日間、マクドナルド公式アプリにて人気の商品が100円になるクーポンを日替わりで配信します。

日替わり「100円クーポン」を1週間限定で配信

　マクドナルドでは人気の商品が次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを継続的に順次開催しています。今年第1弾の「トクニナルド」キャペーンとして、本キャペーンを開催。

　期間中、公式アプリ限定で「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテトSサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など、毎日違う商品が100円で購入できる、日替わり「100円クーポン」が配信されます。

　日替わり「100円クーポン」は毎日ひとり2枚配信され、1枚につき1回しか使用できません（1枚で購入できるのは1個まで）。

　クーポンの配信の予定は以下の通りです。

・2月23日：マックフライポテト Sサイズ
　　　　　通常価格200円～ → クーポン価格100円
・2月24日：ホットアップルパイ
　　　　　通常価格140円～ → クーポン価格100円
・2月25日：チキンマックナゲット 5ピース
　　　　　通常価格290円～ → クーポン価格100円
・2月26日：ソフトツイスト
　　　　　通常価格140円～ → クーポン価格100円
・2月27日：マックシェイク バニラ Sサイズ
　　　　　通常価格160円～ → クーポン価格100円
・2月28日：炭酸ドリンク Sサイズ
　　　　　通常価格140円～ → クーポン価格100円
・3月1日：プレミアムローストコーヒー Sサイズ
　　　　　通常価格120円～ → クーポン価格100円

マックナゲットは通常価格290円～ → クーポン価格100円に（2月25日のクーポン）

最大190円お得！25日（水）はねらい目かも

　一番割引率が高いのは、2月25日の「チキンマックナゲット 5ピース」。通常価格290円のところ、クーポンを利用したら100円で購入できます。約65％引きとい大判振る舞い！

　クーポンをゲットできるよう、マックの公式アプリをダウンロードしておくとよさそう。

※記事中の価格は税込み

