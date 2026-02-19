「チキンマックナゲット」も100円に！マクドナルド日替わり“100円クーポン”7日間限定で

マクドナルドは、2月23日～3月1日の7日間、マクドナルド公式アプリにて人気の商品が100円になるクーポンを日替わりで配信します。

日替わり「100円クーポン」を1週間限定で配信

マクドナルドでは人気の商品が次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンを継続的に順次開催しています。今年第1弾の「トクニナルド」キャペーンとして、本キャペーンを開催。

期間中、公式アプリ限定で「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテトSサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など、毎日違う商品が100円で購入できる、日替わり「100円クーポン」が配信されます。

日替わり「100円クーポン」は毎日ひとり2枚配信され、1枚につき1回しか使用できません（1枚で購入できるのは1個まで）。

クーポンの配信の予定は以下の通りです。



・2月23日：マックフライポテト Sサイズ

通常価格200円～ → クーポン価格100円

・2月24日：ホットアップルパイ

通常価格140円～ → クーポン価格100円

・2月25日：チキンマックナゲット 5ピース

通常価格290円～ → クーポン価格100円

・2月26日：ソフトツイスト

通常価格140円～ → クーポン価格100円

・2月27日：マックシェイク バニラ Sサイズ

通常価格160円～ → クーポン価格100円

・2月28日：炭酸ドリンク Sサイズ

通常価格140円～ → クーポン価格100円

・3月1日：プレミアムローストコーヒー Sサイズ

通常価格120円～ → クーポン価格100円

最大190円お得！25日（水）はねらい目かも

一番割引率が高いのは、2月25日の「チキンマックナゲット 5ピース」。通常価格290円のところ、クーポンを利用したら100円で購入できます。約65％引きとい大判振る舞い！



クーポンをゲットできるよう、マックの公式アプリをダウンロードしておくとよさそう。

※記事中の価格は税込み