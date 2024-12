突然だが、PlayStation 5のゲームタイトルは基本1人プレイのものが多いように思う。いや、筆者がそういうプレイスタイルなだけで、じつは2人プレイのゲームもあるのだろうか?

そんな疑問と、「DualSense ワイヤレスコントローラー」の2つ目をうっかり購入したことから、2人以上で遊べるソフトを調べてみた。ここではそのタイトルの一部を紹介していこう。

●PS5でオフライン2人プレイができるゲームリスト(ASCII調べ)50音順 「ARK: Survival Ascended」

「Goat Simulator 3」

「It Takes Two」

「Minecraft(マインクラフト)」

「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」

「Overcooked! 2」

「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」

「グランツーリスモ7」

「グリム・ガーディアンズ デーモンパージ」

「四角い地球に再びシカク現る!_ デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE_ WORLD BROTHERS」

「スーパーボンバーマン R 2」

「ストリートファイター6」

「ソニックスーパースターズ」

「地球防衛軍6」

「ディアブロIV」

「鉄拳8」

「ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家」

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

「バルダーズ・ゲート3」

「ヒューマン フォール フラット」

「フォートナイト」

「ぷよぷよテトリス2」

「プロ野球スピリッツ2024-2025」

「ボーダーランズ3」

「みんな大好き塊魂アンコール + 王様プチメモリー」

「リビッツ!ビッグ・アドベンチャー」

「意外とたくさんあるな!」というのが筆者の感想だ。インディーゲームなどを含めればもっと増えるだろうが、有名どころだけでもそこそこの数があった。

まずはGame Of The Year(GOTY)の受賞歴もある「It Takes Two」。離婚寸前の夫婦が小さな人形になって、協力しながらステージを突破していく2人プレイ“専用”のパズルアドベンチャーゲームだ。2人プレイといえば真っ先に話題にのぼる作品でもある。

直近の「The Game Award」で同開発スタジオの最新作「Split Fiction」が発表されたこともあり、本作への注目も再び集まっている。2025年1月6日までPS Plusのフリープレイで無料配信中だ。

2024年5月23日に発売した「デジボク地球防衛軍2」。本家「地球防衛軍」シリーズよりもデフォルメされているため、虫嫌いな人でも楽しくプレイできる。

2人でプレイするとシンプルに火力が増え、作業分担もできるので生存率とミッションの達成率が増す。わちゃわちゃ賑やかに協力プレイを楽しみたいタイトルとしてオススメだ。

2023年2月23日に発売した「グリム・ガーディアンズ デーモンパージ」。いわゆるメトロイドヴァニア系のゲームで、インティ・クリエイツの他作品キャラクターが多数登場しているのが特徴。

悪魔ハンターの姉妹はそれぞれ近接攻撃と遠距離攻撃が得意で、本来はキャラクターを適時切り替えながら戦うスタイルでプレイする。2人プレイではそれぞれのキャラを1人ずつ分担し、同じ画面でプレイすることに。

そして、基本プレイ無料で楽しめる「Fortnite(フォートナイト)」。そのバトルロイヤルモードではオンラインによる最大4人共闘のほか、画面分割による2人プレイも可能だった。

横に並んで一緒にプレイするので、オンライン越しよりコミュニケーションが取りやすく情報共有がスムーズなのは大きなメリット。ただ、回線の都合かマシンパワー不足か、1人でやる時より少々ラグ・画面の重さを感じた。

ここでは主に「協力プレイ」のゲームを紹介したが、「ストリートファイター6」「鉄拳8」のような対戦格闘ゲームや、「プロ野球スピリッツ2024-2025」などのスポーツゲームでも2人プレイが可能。

1台のPS5で複数人遊べるのがオフライン協力/対戦プレイの強み。友人や家族と一緒に遊ぶゲームに困った際に参考にしてもらえれば幸いだ。

