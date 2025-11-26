Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【59％オフ】アトラスの傑作RPG「メタファー：リファンタジオ」ダウンロード版より安く買える　Amazonブラックフライデー

文●Zenon／ASCII

　2025年12月1日まで開催中の「Amazonブラックフライデーセール」。ここでは、アトラスより発売中の人気RPG「メタファー：リファンタジオ」がお買い得だったので紹介していこう。

数々の受賞歴もある完全新作

　「女神転生」「ペルソナ」シリーズなどを世に送り出すゲームメーカー・アトラス。その完全新作として2024年に発売したのが本作「メタファー：リファンタジオ」だ。

　日本ゲーム大賞の「大賞」、The Game Awards 2024の「BEST RPG」「BEST ART DIRECTION」「BEST NARRATIVE」部門で表彰されるなど、数々の受賞歴を持つ。

　たびたびダウンロード版のセール対象にもなる本作だが、今回のAmazonブラックフライデーセールではそれを上回る割引率で提供。PS5パッケージ版が4018円（59％オフ）で買えるので、この機会に近年を代表する傑作RPGを遊んでみてはいかがだろうか。

メタファー：リファンタジオ - PS5
     

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります