2025年12月1日まで開催中の「Amazonブラックフライデーセール」。ここでは、アトラスより発売中の人気RPG「メタファー：リファンタジオ」がお買い得だったので紹介していこう。

数々の受賞歴もある完全新作

「女神転生」「ペルソナ」シリーズなどを世に送り出すゲームメーカー・アトラス。その完全新作として2024年に発売したのが本作「メタファー：リファンタジオ」だ。

日本ゲーム大賞の「大賞」、The Game Awards 2024の「BEST RPG」「BEST ART DIRECTION」「BEST NARRATIVE」部門で表彰されるなど、数々の受賞歴を持つ。

たびたびダウンロード版のセール対象にもなる本作だが、今回のAmazonブラックフライデーセールではそれを上回る割引率で提供。PS5パッケージ版が4018円（59％オフ）で買えるので、この機会に近年を代表する傑作RPGを遊んでみてはいかがだろうか。