2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、Firaxis Gamesが開発し、2Kより販売中のPC（Steam）向けソフト「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が安かったので紹介していこう。
あと1ターンが止まらない！中毒性がヤバイ！
文明をいちから築き上げるシミュレーションゲームの金字塔「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズの最新作が、通常8800円のところ5720円（35％オフ）で提供中。
ゲームのテンポがよく、「あと1ターンだけやったら終わろう」が延々と続き、気付けば朝だったという声が続出するくらい中毒性のあるシリーズだ。お買い得なこの機会をお見逃しなく！
