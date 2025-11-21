Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【35％オフ】「シヴィライゼーション VII」が安い！あと1ターン…が止まらない文明ストラテジーゲーム　Amazonブラックフライデー

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、Firaxis Gamesが開発し、2Kより販売中のPC（Steam）向けソフト「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が安かったので紹介していこう。

あと1ターンが止まらない！中毒性がヤバイ！

　文明をいちから築き上げるシミュレーションゲームの金字塔「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズの最新作が、通常8800円のところ5720円（35％オフ）で提供中。

　ゲームのテンポがよく、「あと1ターンだけやったら終わろう」が延々と続き、気付けば朝だったという声が続出するくらい中毒性のあるシリーズだ。お買い得なこの機会をお見逃しなく！

Image from Amazon.co.jp
[Steam] 【Steam】『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』|オンラインコード版

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

     

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります