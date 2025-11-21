2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、アクアプラスより発売中のNintendo Switch用恋愛アドベンチャーゲーム「ToHeart（トゥハート）」がお買い得だったので紹介していこう。

泣きゲーの決定版がお買い得

本作は、1997年に発売されたPC版を原点とするリメイク作品。キャラクターがフル3Dで描かれ、オリジナルキャストと新たなキャストによるボイスを選択できるなど、古くからのファンも新しいユーザーも楽しめるよう作られている。

一部のシナリオは“泣きゲー”というジャンルを生み出すほど印象に残るもので、ゲーム史に残る作品と言われている。

いまなら22％オフの2787円とお手頃な価格になっているので、この機会に不朽の名作に触れてみてはいかがだろうか。

©AQUAPLUS