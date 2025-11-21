【22％オフ】「ToHeart」が安い！ “泣きゲー”の決定版がAmazonブラックフライデーに
2025年11月21日から開催中の「Amazonブラックフライデー先行セール」。ここでは、アクアプラスより発売中のNintendo Switch用恋愛アドベンチャーゲーム「ToHeart（トゥハート）」がお買い得だったので紹介していこう。
泣きゲーの決定版がお買い得
本作は、1997年に発売されたPC版を原点とするリメイク作品。キャラクターがフル3Dで描かれ、オリジナルキャストと新たなキャストによるボイスを選択できるなど、古くからのファンも新しいユーザーも楽しめるよう作られている。
一部のシナリオは“泣きゲー”というジャンルを生み出すほど印象に残るもので、ゲーム史に残る作品と言われている。
いまなら22％オフの2787円とお手頃な価格になっているので、この機会に不朽の名作に触れてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|『ToHeart』 -Switch
©AQUAPLUS
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この特集の記事
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
トピックス驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
ゲーム【Amazonで高評価】SteelSeriesワイヤレスゲーミングヘッドセットが33％オフ！ Amazonブラックフライデー
トピックス4Kテレビ レグザ、驚異の14万円引き！
ゲームPCゲームやるならすぐ買っちゃえ！ TURTLE BEACHのラピッドトリガー搭載テンキーレスが1万2800円！ Amazonブラックフライデー
ゲームPSチケットが1100円分お得、これは貯金です。Amazonブラックフライデー
Appleアップル「Mac mini（M4）」1万円引き！Amazonブラックフライデー
Appleアップル「AirPods 4」最大5000円引き！Amazonブラックフライデー
トピックス【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー
Apple【最大37%オフ】アップル「Apple Watch Series 10」が安い！ Amazonブラックフライデー