Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ

【24％オフ】ソニー ゲーミングイヤホンが年初来最安値！Amazonタイムセール

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソニー製のゲーミングイヤホン「INZONE Buds」がAmazon.co.jpにて24％オフのタイムセールを開催中だ。

　本製品は、プロeスポーツチーム「Fnatic」が監修した「INZONE」シリーズのゲーミングイヤホン。ソニー独自開発のドライバーユニットを採用し、低音域、高音域を余すことなく表現する。ノイズキャンセリング機能外音取り込み機能を搭載し、周囲の音を低減することでより没入感あるゲーム体験を楽しめる。持続時間は約10時間ほどとのこと。

　今回のセールでは通常2万9700円のところ2万2500円（24％オフ）とお買い得価格に。eスポーツシーンはもちろん、集中してゲームを遊ぶ際にはこうした高性能デバイスも重要となるので、この機会に「INZONE」シリーズの購入を検討してみてはいかがだろうか。

Image from Amazon.co.jp
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト
Image from Amazon.co.jp
ソニー(SONY) ゲーミングキーボード INZONE KBD-H75 : KBD-G900 Fnatic共同開発/テンキーレス/英字配列/アルミニウムトップケース/ボリューム調整ダイアル / ポーリングレート8,000Hz / ガスケットマウント搭載/ラピッドトリガー / 75%サイズ
Image from Amazon.co.jp
ソニー(SONY) ゲーミングマウス INZONE Mouse-A :MSE-G500 Fnatic共同開発/USB Type-Cケーブル(USB-A - USB-C) ワイヤレスドングル 同梱/軽量 約48.4g / 右利き左右対称型/急速充電 / 5分充電で約10時間使用可能 / 8,000Hz / 30,000dpi
     

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります