ソニー製のゲーミングイヤホン「INZONE Buds」がAmazon.co.jpにて24％オフのタイムセールを開催中だ。

本製品は、プロeスポーツチーム「Fnatic」が監修した「INZONE」シリーズのゲーミングイヤホン。ソニー独自開発のドライバーユニットを採用し、低音域、高音域を余すことなく表現する。ノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能を搭載し、周囲の音を低減することでより没入感あるゲーム体験を楽しめる。持続時間は約10時間ほどとのこと。