ソニー、PS5アクセサリーの修理対象を拡大 DualSense Edgeなど、買い替えより安く
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月28日、PlayStation 5周辺機器向け有償修理の対象製品を拡大したと発表。新たに「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」などが対象に加わっている。
これにより、すべてのPS5周辺機器が有償での修理・交換に対応可能に。保証期間後も対応するとしており、新品を買うより安くあがるので、機器の調子が悪くなった場合はサポートページから申し込むといいだろう。
●「オンライン修理受付サービス」ページ
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/repairs/?category=question&subCategory=fee
【修理料金リスト】
●DualSense ワイヤレスコントローラーの修理／交換……7480円
●DualSense ワイヤレスコントローラー充電スタンドの交換……2985円
●PULSE 3D ワイヤレスヘッドセットの交換……9735円
●メディアリモコンの交換……2985円
●HDカメラの交換……5985円
●PlayStation Portal リモートプレーヤー……1万7500円
●DualSense Edge ワイヤレスコントローラーの修理/交換……1万7490円
●スティックモジュール（DualSense Edge ワイヤレスコントローラー用）の交換……2010円
●ディスクドライブの修理/交換……8800円
●Access コントローラーの修理/交換……6490円
●PULSE Explore ワイヤレスイヤホンの修理/交換……1万7490円
●PlayStation Link USBアダプターの交換……2610円
●PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットの修理/交換……1万1490円
●ケーブル類（HDMI／USBなど）の交換……3300円
※検査料、部品代、送料を含んだ料金です。
※2025年11月現在のものです。料金は予告なく変更する場合がございます。
※オンライン修理の割引適用には、受付完了後30日以内に製品がプレイステーションクリニックに届いている必要があります。
© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
※ 「PlayStation」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。