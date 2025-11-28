ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月28日、PlayStation 5周辺機器向け有償修理の対象製品を拡大したと発表。新たに「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」などが対象に加わっている。

これにより、すべてのPS5周辺機器が有償での修理・交換に対応可能に。保証期間後も対応するとしており、新品を買うより安くあがるので、機器の調子が悪くなった場合はサポートページから申し込むといいだろう。

【修理料金リスト】

●DualSense ワイヤレスコントローラーの修理／交換……7480円

●DualSense ワイヤレスコントローラー充電スタンドの交換……2985円

●PULSE 3D ワイヤレスヘッドセットの交換……9735円

●メディアリモコンの交換……2985円

●HDカメラの交換……5985円

●PlayStation Portal リモートプレーヤー……1万7500円

●DualSense Edge ワイヤレスコントローラーの修理/交換……1万7490円

●スティックモジュール（DualSense Edge ワイヤレスコントローラー用）の交換……2010円

●ディスクドライブの修理/交換……8800円

●Access コントローラーの修理/交換……6490円

●PULSE Explore ワイヤレスイヤホンの修理/交換……1万7490円

●PlayStation Link USBアダプターの交換……2610円

●PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットの修理/交換……1万1490円

●ケーブル類（HDMI／USBなど）の交換……3300円

※検査料、部品代、送料を含んだ料金です。

※2025年11月現在のものです。料金は予告なく変更する場合がございます。

※オンライン修理の割引適用には、受付完了後30日以内に製品がプレイステーションクリニックに届いている必要があります。

