【神アプデ】ソニー、PS5コントローラーを複数デバイスとペアリング可能に【今日から】
2025年09月17日 15時30分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月17日、PlayStation 5向けのシステムアップデートを配信。DualSense ワイヤレスコントローラーを複数のデバイスと同時にペアリングできる新機能や、一部タイトル向けの省電力設定を追加した。
これは、7月にベータ版として一部のプレイヤー向けに配信していた新機能が、本リリースとなったニュース。
1個のコントローラーを最大4つの機器とペアリングでき、コントローラーの操作のみで接続先を切り替え可能となる。これにより、PS5のコントローラーをPCやモバイル機器で使いたい場合に、あらためてペアリングし直す手間が省けるようになった。
具体的にはPSボタンと△○×□のアクションボタンのいずれかを同時に長押しすると、Bluetooth接続先を切り替えられるようになる。
ユーザーからは「神アプデキター！」「この機能待ってた」「タブレットにつなぐのがラクになる」と好評の声。PS5ユーザーがPCでゲームを遊ぶ際、慣れたDualSenseを使いたい人は多い。その要望に公式が答えてくれた格好だ。
実際にやってみたが、Androidのスマホとも無事に接続できた。切り替えるために接続を切る必要もなく、上記の長押し操作で対応するデバイスにすぐ再接続できる。これは素直に神アプデですわ。
なお、登録後はPSボタンを短く押した際、“最後に接続していたデバイス”へ繋がるようになる。頻繁に切り替える人は間違わないようご注意を。
また、「省電力プレイ」の設定も増えた。対応するゲームではプレイ状況に応じて消費電力を抑えることができる。現時点では『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『Demon’s Souls』『Ghost of Yōtei』などが対応予定とのこと。［設定］＞［システム］＞［省電力］＞［省電力プレイ］から設定可能だ。
PS5®システムアップデートが明日9月17日（水）に正式配信開始！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 16, 2025
DualSense® ワイヤレスコントローラーが複数デバイスとのペアリングに対応！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/vGKWXfebzDpic.twitter.com/6juGDXVNH3
