ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月17日、PlayStation 5向けのシステムアップデートを配信。DualSense ワイヤレスコントローラーを複数のデバイスと同時にペアリングできる新機能や、一部タイトル向けの省電力設定を追加した。

これは、7月にベータ版として一部のプレイヤー向けに配信していた新機能が、本リリースとなったニュース。

1個のコントローラーを最大4つの機器とペアリングでき、コントローラーの操作のみで接続先を切り替え可能となる。これにより、PS5のコントローラーをPCやモバイル機器で使いたい場合に、あらためてペアリングし直す手間が省けるようになった。

具体的にはPSボタンと△○×□のアクションボタンのいずれかを同時に長押しすると、Bluetooth接続先を切り替えられるようになる。

ユーザーからは「神アプデキター！」「この機能待ってた」「タブレットにつなぐのがラクになる」と好評の声。PS5ユーザーがPCでゲームを遊ぶ際、慣れたDualSenseを使いたい人は多い。その要望に公式が答えてくれた格好だ。

実際にやってみたが、Androidのスマホとも無事に接続できた。切り替えるために接続を切る必要もなく、上記の長押し操作で対応するデバイスにすぐ再接続できる。これは素直に神アプデですわ。

なお、登録後はPSボタンを短く押した際、“最後に接続していたデバイス”へ繋がるようになる。頻繁に切り替える人は間違わないようご注意を。

また、「省電力プレイ」の設定も増えた。対応するゲームではプレイ状況に応じて消費電力を抑えることができる。現時点では『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『Demon’s Souls』『Ghost of Yōtei』などが対応予定とのこと。［設定］＞［システム］＞［省電力］＞［省電力プレイ］から設定可能だ。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.