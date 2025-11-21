ゲーミングチェアの定番、AKRacingがセール対象になってるぞ〜！ Amazonブラックフライデー
「Amazonブラックフライデー先行セール」が11月21日から開催中だ。
ここでは、ゲーミングチェア・オフィスチェアブランドの「AKRacing」のおすすめ製品を紹介しよう。
定番のゲーミングチェアや座椅子など
セールになってほしかった製品がそろい踏み
AKRacingのセールでは、同ブランドのゲーミングチェア、オフィスチェア、座椅子、フットレストが対象になっている。
ゲーム関連でおすすめの製品を挙げると、180度リクライニングに対応するゲーミングチェア「Pro-X V2」、ローデスクでの使用に適した座椅子「極坐 V2 シリーズ」、ティーンエイジャー向けの「Pinon」などが注目といえるだろう。
セール期間中、Pro-X V2（レッド）は4万7800円（18％オフ）、極坐 V2（ホワイト）は4万630円（16％オフ）、Pinon（サクラピンク）は3万8080円（16％オフ）で購入可能だ（11月21日現在）。
|AKRacing ゲーミングチェア 勉強椅子 学習椅子 デスクチェア レッド 赤 Pro-X V2 高耐久PUレザー 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証
|エーケーレーシング ゲーミング 座椅子 ホワイト 白 極坐(ぎょくざ)V2 高耐久PUレザー 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証 大
|AKRacing ティーン向け ゲーミングチェア デスクチェア 学習椅子 Sakura Pink サクラピンク Pinon ピノン 低身長 145㎝~165㎝ 子供向け 在宅 リモート 5年保証
ゲームだけでなく学習用や仕事用に使えるのが、AKRacing製チェアの強みとなっている。座り心地やシートの材質、体に負担を与えない機能などのこだわりが人気の秘訣と言っても過言ではない。
快適な"座りライフ"を実感したい人は、AKRacingのセールをチェックしてみてはいかがだろうか。
