気をつけろ、辛いぞ！「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン」が強めだった

辛いもの好きのみなさん、お待ちかね！

「辛ラーメン」を展開する農心ジャパンは、新商品「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」を9月22日からコンビニ先行で販売開始しました。価格は332円。

「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」

コンビニで先行発売

韓国発のインスタントラーメン「辛ラーメン」は、2021年から焼きそばタイプも展開しています。今回は、今年5月に発売された「辛ラーメン トムヤムクン カップ」を焼きそばタイプにして発売。タイでミシュラン1つ星を獲得しているレストラン「食堂ジェイファイ」の女性店主、ジェイファイ（Jay Fai）氏が監修しています。

韓国を代表する辛ラーメンと、タイを代表する料理トムヤムクンが合体。夢の競演カップ、はたして辛さはどれほどなのか――。

食べてみました

中には粉末スープとトムヤムペーストの2袋入り。

まず香りにやられます！ トムヤムペーストを加えた瞬間、ライムの酸味やスパイスの香りが一気に広がり、花のように華やかな香り立ち。タイ料理の空気感が漂ってきて、食べる前からテンションが上がります。

では食べてみましょう。きました！ 甘みとともにいきなり容赦ない辛さ！

ココナッツミルクを思わせるまろやかなコクと爽やかな香りと同時に、唐辛子の刺激がガツンと押し寄せます。

甘いのに辛い、辛いのに甘い――この二重奏がクセになる！ 食べ進めるごとに辛さが優勢になり、舌や喉がじんじん。「痛いのにうまい」って、まさにご褒美です。

おなじみ「辛ラーメン」より辛い気がする

ちなみに焼きそばタイプの辛ラーメンは、通常のラーメンタイプより辛め。農心公式サイトでは「辛ラーメン: 辛さレベル2.5」「辛ラーメン焼きそば: 辛さレベル4」となっています。今回の「トムヤムクン カップ」は「辛さレベル2.5」と書かれていて、定番の辛ラーメンと同じですが、食べてみると不思議とそれより辛く感じました。

トムヤムクンらしい複雑で鮮烈な香りが本格的で、ただ辛いだけじゃない。ちゃんと質の高さを感じさせつつ、パンチも効いた一杯です。

辛いもの好きなら間違いなくハマる味！ ただし「辛いのは好きだけど激辛はムリ」という人には、けっこう手強い相手なのでご注意を。

※価格は税込み表記です。