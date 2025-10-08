でかすぎ確定！コメダに「ドデカメンチバーガー」限界突破って言っちゃってます

コメダ珈琲店は、数量限定商品「ドデカメンチバーガー」と「ドデカチーズメンチバーガー」を10月16日より発売します。

コメダの本気「ドデカメンチカツバーガー」

名古屋発の喫茶チェーン「コメダ珈琲店」の食欲の新作は、2つのドデカメンチです。

▲ドデカメンチバーガー

890円～960円（店舗により価格が異なる）

存在感を放つ“ドデカメンチ”を、コメダ特製の濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズでサンドした一品。

コメダのバンズは大きなサイズでも有名ですが、このドデカメンチは、そのバンズからもはみ出てしまうのどのボリュームなんだとか。豚肉と玉ねぎのシンプルな組み合わせの中種をサクサクの衣で包み込み、噛み応えあるジューシーなメンチに仕上げたといいます。



キャッチフレーズは「ドデカくて、ワイルドーン！」。

▲ドデカチーズメンチバーガー

970円～1040円（店舗により価格が異なる）

ドデカメンチに、デミグラスソースと、チェダースライスチーズ、とろ～りとろけるチェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせた一品。

ジューシーなドデカメンチと、チーズのコク深い味わいが絶妙に絡み合い、食べ進めるごとに“ド級のチーズ感”を楽しめるとうたいます。

※2商品とも、辛子マヨネーズを使用（辛子抜きにも変更可能）

肉の旨み・重み限界突破

コメダのリリースでは、ドデカメンチは「豪快に頬張れば、肉の旨み・重みは限界突破です。圧倒的な迫力を、ぜひ体感ください！」と紹介しています。

広報写真のほうより実物のほうが大きい、ある意味“逆詐欺”の呼び声も高いコメダが、自らでうたう限界突破のメンチ。とにかく！ とにかく！ 満足感あるボリューム感が期待できますよ。

食欲の秋に異彩を放つ存在になりそうです。

※記事中の価格は税込み