「牡蠣握り」「カキフライ」が110円！はま寿司、“秋の旨ねた”本日スタート

寿司チェーン「はま寿司」は、本日10月15日から「はま寿司 牡蠣と秋の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。

牡蠣の握りやカキフライが登場

本フェアでは、広島県産の浜茹で牡蠣を使用した「広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ）」、程よい歯ごたえのある「たいら貝」、サクサクとした衣と牡蠣の旨みを味わえる「広島県産牡蠣のカキフライつつみ（タルタルソース）」が各110円で提供されます。

▲ 広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ） 110円

浜茹での牡蠣はぷりっとジューシーな食感が魅力なんだとか。

▲ たいら貝 110円

▲ 広島県産牡蠣のカキフライつつみ（タルタルソース） 110円

「松茸茶碗蒸し」など秋の旨ネタがズラリ

さらに、大分県産カボスと大根おろしを合わせた「えび（かぼすおろし）」や、国産黒毛和牛のローストビーフを使用した「黒毛和牛握り」も登場します。

▲ えび（かぼすおろし） 176円

▲ 黒毛和牛握り 176円

「至福の一貫」シリーズからは、脂のりが良い「地中海産 本鮪大とろ」や、ズワイガニやタラバガニを盛り合わせた「かに三昧」を販売されます。

▲ 地中海産 本鮪大とろ 319円

▲ かに三昧（ずわいがにつつみ〈いくらのせ〉／タラバガニのふんどし〈大葉かにみそのせ〉／生本ずわいがに） 748円

サイドメニューには、穴子やキュウリを国産湯葉で巻いた「たっぷり穴子の湯葉巻き」、特製アイオリソースで味わう「カリカリポテト 特製アイオリソース」、松茸を使った「松茸茶碗蒸し」などが揃います。

▲ たっぷり穴子の湯葉巻き 319円

▲ カリカリポテト 特製アイオリソース 297円

▲ 松茸茶碗蒸し 363円

さらに、デザートでは、フェアトレード茶葉を使用した「アールグレイベイクドチーズケーキ」や、リンゴとカスタードを包んだパイにバニラアイスとキャラメルソースを合わせた「ホットカスタードアップルパイ（バニラアイス添え）」が提供。

▲ アールグレイベイクドチーズケーキ 297円

▲ ホットカスタードアップルパイ（バニラアイス添え） 363円

110円～とお手頃にいただいちゃおう

秋にぴったりな内容のフェアメニュー。価格も牡蠣握り110円～とお手頃なので気軽に秋を味わえちゃいます。本日からスタートしたので、今週末など狙いをつけておくのはいかが。

※記事中の価格は税込み