「牡蠣握り」「カキフライ」が110円！はま寿司、“秋の旨ねた”本日スタート

2025年10月15日 11時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

秋の旨ネタがズラリ！

　寿司チェーン「はま寿司」は、本日10月15日から「はま寿司 牡蠣と秋の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。

牡蠣の握りやカキフライが登場

　本フェアでは、広島県産の浜茹で牡蠣を使用した「広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ）」、程よい歯ごたえのある「たいら貝」、サクサクとした衣と牡蠣の旨みを味わえる「広島県産牡蠣のカキフライつつみ（タルタルソース）」が各110円で提供されます。

▲ 広島県産 牡蠣握り（もみじおろしのせ）　110円

　浜茹での牡蠣はぷりっとジューシーな食感が魅力なんだとか。

▲ たいら貝　110円

▲ 広島県産牡蠣のカキフライつつみ（タルタルソース）　110円

「松茸茶碗蒸し」など秋の旨ネタがズラリ

　さらに、大分県産カボスと大根おろしを合わせた「えび（かぼすおろし）」や、国産黒毛和牛のローストビーフを使用した「黒毛和牛握り」も登場します。

▲ えび（かぼすおろし）　176円

▲ 黒毛和牛握り　176円

　「至福の一貫」シリーズからは、脂のりが良い「地中海産 本鮪大とろ」や、ズワイガニやタラバガニを盛り合わせた「かに三昧」を販売されます。

▲ 地中海産 本鮪大とろ　319円

▲ かに三昧（ずわいがにつつみ〈いくらのせ〉／タラバガニのふんどし〈大葉かにみそのせ〉／生本ずわいがに）　748円

　サイドメニューには、穴子やキュウリを国産湯葉で巻いた「たっぷり穴子の湯葉巻き」、特製アイオリソースで味わう「カリカリポテト 特製アイオリソース」、松茸を使った「松茸茶碗蒸し」などが揃います。

▲ たっぷり穴子の湯葉巻き　319円

▲ カリカリポテト 特製アイオリソース　297円

▲ 松茸茶碗蒸し　363円

　さらに、デザートでは、フェアトレード茶葉を使用した「アールグレイベイクドチーズケーキ」や、リンゴとカスタードを包んだパイにバニラアイスとキャラメルソースを合わせた「ホットカスタードアップルパイ（バニラアイス添え）」が提供。

▲ アールグレイベイクドチーズケーキ　297円

▲ ホットカスタードアップルパイ（バニラアイス添え）　363円

110円～とお手頃にいただいちゃおう

　秋にぴったりな内容のフェアメニュー。価格も牡蠣握り110円～とお手頃なので気軽に秋を味わえちゃいます。本日からスタートしたので、今週末など狙いをつけておくのはいかが。

※記事中の価格は税込み

