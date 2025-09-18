肉1.5倍も！ほっかほっか亭、冬の人気「牛すき焼弁当」が帰って来た

ほっかほっか亭は10月1日より、冬の人気ナンバーワンメニュー「牛すき焼弁当」を発売します。

▲牛すき焼弁当 940円

※肉盛 1170円

今年の牛すき焼は、やわらかく食べやすい穀物飼育の牛バラ肉を使い、白菜やたまねぎ、とうふ、しらたきに加えて讃岐うどんを合わせた食べ応えのある内容です。

本醸造濃口しょうゆと淡口しょうゆを使った甘口の割下が具材の味を引き立て、ごはんが進む味わいに仕上がっています。

弁当には衛生管理と飼料にこだわった生たまごが付いており、すき焼きに絡めたりごはんにかけたりと、好みに合わせて合わせて食べられます。お肉が1.5倍になる「肉盛」も用意され、しっかり食べたい人にもうれしいラインアップです。

▲牛すき焼おかず 770円

※肉盛 1000円

牛すき焼だけを楽しみたい人向けに「牛すき焼おかず」も用意されており、好みに合わせて選べます。

販売は秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（淡路島を除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で行われます。

冬のごちそう・牛すき焼が今年も登場

毎年人気の牛すき焼弁当が今年も登場！ 生たまご付きで本格的な牛すきを手軽に楽しめるのは魅力的です。肉盛にすればさらに贅沢気分を楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。