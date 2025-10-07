このページの本文へ

ドムドムバーガーで10月14日から

カニバーガー復活！今にも動き出しそうなカニが旨辛バーガーに

2025年10月07日 18時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　キター！

　ドムドムハンバーガーが「丸ごと!!カニバーガー」を10月14日から発売します。

　かつても登場して話題になったバーガーです。食べ逃した人も今回こそチャレンジできる!?

あのカニバーガーが復活。今年は「旨辛」も

　「丸ごとカニバーガー」は、カニを丸ごと挟んだ、ハンバーガーチェーン「ドムドムバーガー」の期間限定メニュー。高級食材と言われるソフトシェルクラブ（脱皮したてのカニ）を使用しており、殻ごと食べられる柔らかいカニのうまみが楽しめるという商品です。

今にも動き出しそう……

　初登場したのは2019年10月で、丸ごとカニが挟まった驚きのビジュアルが話題になり、その後期間限定で再販されています。

　今回は、定番の味「スイートチリ味」に加え、新しく「コチュジャン味」が登場しました。コチュジャン味はカラッと揚がった香ばしいソフトシェルクラブに、ちょっぴり辛くてこく旨なコチュジャンをあわせたということです。スイートチリもコチュジャンも価格は同額。

ーーー
「丸ごと!!カニバーガー スイートチリ味 / コチュジャン味」
価格：各単品1290円／セット1690円
※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売となる。
※笹丘店では、バンズの仕様が異なる。
販売店舗：全国のドムドムハンバーガーにて2025年10月14日より販売開始
※Ｇ×ＤＯＭＤＯＭ（ジー・ドムドム）では販売がない ーーー

写真を撮ってからかぶりつきたい

　過去のシリーズでいうと、実際に写真映えするサイズのカニが挟まれているので、目のあたりにすると衝撃ですよ。記念に写真を残してからガブリといくことをオススメします。

　ネックとしては、ドムドムはハンバーガーチェーンとしては店舗が限られていること。お近くに店舗がないかぜひ確認してみてください。

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧