和牛×エビフライの豪華ロング寿司！国内で1店舗限定“幻のサーフ＆ターフロール”

2025年10月10日 16時45分更新
みなさん、寿司チェーンの「元気寿司」や「魚べい」を利用したことはありますか？ ファンの方にとって朗報です。ユニークな新店がオープンしました。
上野に初の「GENKI SUSHI×魚べい」
海外での認知度を生かしたコンセプト店
東京・上野に「GENKI SUSHI×魚べい」が10月10日にグランドオープン。系列である元気寿司（GENKI SUSHI）と魚べいが初めて融合した、新しいコンセプトストアです。
元気寿司と魚べいを運営するのはGenki Global Dining Conceptsです。かつては元気寿司が筆頭ブランドで、1990年には国内に100店舗以上を展開していました。しかしその後は店舗数が減少し、現在は魚べいが国内の主力ブランドとなり、店舗網を広げています。
一方、元気寿司は1993年にハワイ1号店をオープンして以降、海外展開を積極的に進めてきました。「GENKI SUSHI」として東アジア、東南アジアなどに200店舗以上を展開し、グローバルでの認知度を高めています。
今回の上野での新店舗は、そのGENKI SUSHIのブランド力を生かし、訪日外国人（インバウンド）を含む国内外の顧客をターゲットにしています。例えば、海外でGENKI SUSHIを利用した経験のある旅行者が、日本滞在中に当店を訪れ、帰国後も自国の店舗を利用する──そんな循環を想定しているのだそうです。
さらに、新店では海外のGENKI SUSHIで人気のメニューを日本市場向けにアレンジしてフェアとして提供。そこで得られるフィードバックを海外店舗のメニュー開発に反映させていく考えです。もちろん国内においてもブランド再認知のきっかけになることが期待されています。
なるほど、元気寿司は確かに国内ではあまり店舗を見かけなくなりました（現在の店舗数は8店舗）。ところが、海外では高い認知度を誇るんだそう。上野のように訪日客が多い立地では、「GENKI SUSHI×魚べい」の出店は相性が良さそうです。
上野店限定！ハワイフェアをスタート
本場ハワイで人気のメニューが登場
そんな「GENKI SUSHI×魚べい」での最初のフェアメニューは“ハワイ”。オープン同日の10月10日から、ハワイのGENKI SUSHIで人気ランキング上位に入るメニューを、日本向けにアレンジして提供します。さっそく食べてきました。
■和牛サーフ＆ターフロール 1200円
一番の注目は「和牛サーフ＆ターフロール」。ハワイでもマウイ島の店舗でしか販売されていないいわば“幻のメニュー”です。
サーフ＆ターフとは魚と肉のことですね（海の幸＆山の幸）。エビフライと和牛を組み合わせた豪華な内容で、全長は30cm弱と大ボリューム。両端からエビの尻尾が飛び出し、なんとエビフライを2本使用しています。この大胆さはまさに海外店舗ならではです。
食べてみるとカニカマも入っていてびっくり。“ししゃもっこ”のプチプチとした食感がアクセントになっていました。
和牛の脂の旨みとエビフライ、カニカマなどの味わいがすしロールに凝縮され、贅沢ながらもまとまりある仕上がり。エビフライを酢飯で巻くとなんでこんなにうまいんだろう……！ 価格はお高めですが、和牛を使いボリュームも十分で“お値打ち”といえる内容。「GENKI SUSHI×魚べい」を訪れたなら、ぜひ注文したい一品です。
■スパム 220円
ハワイの定番食材といえば「スパム」。これを揚げてシャリにのせています。日本でもスパムは親しまれているので珍しくはないのですが……。
なんでも、ハワイではこのスパム寿司に店頭にある甘だれをかけて食べるのが人気だそう。そう、穴子などにかけるあのたれです。
実際にかけて食べてみると、スパムの塩味がまろやかになり、よりふくらみのある味わいになりました。肉料理に甘いたれをかけて楽しむ、ハワイの文化ならではです。
■スパイシーツナ 220円
ツナ、つまりまぐろのこと。ハワイでは、このまぐろにスパイシーソースを絡めた“スパイシーツナ”を使ったメニューが多く、その中でも一番人気は軍艦。
まぐろをさいの目に切り、スパイシーソースと絡めています。これがけっこう辛い！ プチプチした“ししゃもっこ”の食感も相まって、いかにも海外らしいオリエンタルなおすしです。
■スパイシーツナ エビフライロール 450円
同じくスパイシーツナを使ったメニュー。エビフライを巻いたすしの上に、スパイシーツナをのせています。見た目にも映えるエビフライ！
巻きすしはエビフライの衣の甘さなどが感じられますが、そこにしっかりしたスパイシーツナが重なることで、甘辛のバランスが絶妙。ハワイらしさを味わいたいならおすすめです。
■サーモンガーリックマヨ炙り 180円
サーモンはハワイでも常に人気のネタ。その中でもガーリックマヨ炙りは、濃厚なコクと香りで多くのお客さんから愛されているのだとか。
ガーリックの香ばしさが立ちのぼり、食べる前から食欲をそそります。ひと口食べると、想像以上のコクうま。サーモンとガーリックマヨが一体化して、味がしっかり飛び込んでくるところが好印象でした。
■アヒポギ 220円
ハワイのローカルフードとして親しまれる「アヒポギ」は、直訳するとマグロの刺身。ハワイならではの味付けが特徴ですが、今回はごま油をきかせた特製ダレにまぐろを漬け込み、日本でも食べやすい仕立てにしています。
玉ねぎの旨味もあり、口当たりはまろやか。こちらも“ししゃもっこ”のアクセントがきいていました。
「和牛サーフ＆ターフロール」は国内で1店舗だけ
このほか、「GENKI SUSHI×魚べい」では通常のすしメニューも販売しています。
ハワイのフェアメニューを食べられるのは、「GENKI SUSHI×魚べい」の上野店一店舗だけ。海外さながらのネタを元気寿司、魚べいならではのお手頃価格で味わえるのが魅力です。特に「和牛サーフ＆ターフロール」は本来であればマウイ島でしか食べられないメニューで、一度食べると虜になってしまうおいしさでした。
場所柄、観光客が多くて混雑してしまいそうですが、ユニークなすし体験をしたいという人にはよさそう。もちろんアルコールメニューも提供しているので、和牛とエビフライの巻きものをつまみに乾杯もできますよ。
ーーー
＜GENKI SUSHI×魚べい上野店＞
住所：東京都台東区上野6‐13‐14 Ueno Gate 3F
営業時間：平日11時～23時／土日祝日10時30分～23時
定休日 ：なし
席数：58席（カウンターのみ）
※記事中の価格は税込
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
