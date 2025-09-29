4日間限定！「国産牛ステーキ丼」が復活、イチボとランプを使用

焼肉丼のお店「肉のヤマ牛」は、「国産牛ステーキ丼」を9月29日～10月2日の期間、数量限定で販売します。1人前1000円、1.5人前1290円。

4日間限定！国産牛ステーキ丼が復活

同商品は9月連休に販売して各店舗で売切れが発生するほど好評だった商品で、この度4日間限定で復活。

国産牛の希少部位である“イチボ”、それと“ランプ”を使用した焼肉丼です。イチボは、1頭から約3kg程度しか取れない部位で、希少な妙な脂と肉のジューシーな旨みのバランスがポイント。またランプは赤身ならではの力強い旨みを特長としています。

今回、シンプルに肉の味わいを楽しめる塩コショウのみの味付けに加え、フレッシュな玉ねぎを甘みが出るまで煮込んで作った醤油ベースの特製「オニオンソース」が新たに登場します。

1000円～味わえるのがうれしい

国産牛を使用した、リッチ感のある焼肉丼が1000円から楽しめるのがうれしいですね。厳選した肉を取り扱う肉のヤマ牛ならではの肉の品質が楽しめるんだとか。丼にのっている野菜も肉の味を引き立てるものを選定しているそうですよ。

4日間限定なのでお近くに店舗がある人はチェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込