【今週発売】松屋の「肉吸い」、マクドナルドの「ストリートバーガーズ」が気になる

2025年10月20日 16時10分更新
ごきげんよう。「今年の秋は短い」なんて報道がありますが、そのとおり、日がいっきに短くなり、さらにあっという間に気温も下がってきて、早くも晩秋の気配を感じます。季節の移りめ、体調を崩さないようにおいしいものを食べて元気を出しましょう！
この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。
あの味が全国の店舗で
松屋に「肉吸い」の定食が登場 10月21日～
松屋では「具だくさん肉吸い」を10月21日10時より全国の店舗で販売します。生玉子、ライス付き860円。
「肉吸い」は大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理。今回、牛めしの「松屋」ではこの肉吸いを定食メニューにアレンジし全国展開。
たっぷりの牛肉に豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出た出汁で仕上げています。
47種の新作うどん登場
丸亀製麺「わがまちうどん47」10月21日～
讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、「わがまちうどん47」を10月21日からスタートします。47都道府県それぞれで異なる「わがまちうどん」を提供する、ご当地企画です。
全国47種類のうどんはすべて完全新作で、各地の麺職人がレシピを考案しています。たとえば、長崎県は「トルコライス風うどん」、宮崎県は「辛麺風うどん」といったように、その土地ならではの名物料理や食材を取り入れたメニューが登場しますよ。
・丸亀製麺「ご当地うどん」が始まる！ 47の新作、いったい何種食べられるのか…
ジョイフルに「かきフライ」「鍋」など
ぽかぽか“冬の推しメシ“ 10月21日～
ジョイフルは10月21日15時より「ぽかぽか冬の推しメシ」キャンペーンを開催します。
毎年人気のもつ鍋をはじめ、クリーミーで海の味わいが楽しめるかきフライや塩麹と西京味噌味が決め手のチキンメニュー、濃厚なスイーツメニューが登場。
・ジョイフルに「かきフライ」「鍋」など！ぽかぽか“冬の推しメシ“始まるよ
「神の海老」を使用！フレッシュネスの
新作バーガーはエビ好き注目 10月22日～
フレッシュネスバーガーは「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」と「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」を10月22日より期間限定で発売。いずれも単品890円
プリッとした食感と濃厚な旨みが特長のブランド海老「神の海老」を、1つのバーガーに3尾も使用した贅沢なバーガーです。
マクドナルド×ストリートファイター
新作バーガー登場 10月22日～
マクドナルドは、世界的人気を誇る対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初めてコラボレーションしたキャンペーンを、10月22日より展開します。
人気キャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として、「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」「トリチ」の3種類のバーガーが発売。
さらに、朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」、バーガーとの相性が抜群な「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、そしてコラボ限定カップで提供される「マックフィズ／マックフロート みなぎるエナジー」もラインアップに加わります。
人気メニュー復活！
からやま「とり天合盛り定食」10月23日～
からあげ専門店「からやま」は10月24日より、「とり天合盛り定食」（850円～）を期間限定で販売します。
期間限定メニューとして過去にも登場したメニューで今回は復活販売。 看板メニューの「カリッともも」と、カリッとした衣にやわらかい鶏もも肉を使用した軽い食感の「とり天」との合盛りです。
