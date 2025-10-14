【今週】でかすぎぃ…！コメダの「ドデカメンチ」発売、松のや「ケララチキンカレー」も気になる

ごきげんよう。いつの間にか半袖だと肌寒い季節になってきました。



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

「利きどん兵衛」が今年も

東西、博多、信州の6商品 10月13日～

日清食品は、「日清の利きどん兵衛 きつねうどん 東」「同 きつねうどん 西」「同 天ぷらそば 東」「同 天ぷらそば 西」「同 きつねうどん 博多」「同 天ぷらそば 信州」の6商品を、10月13日に全国で発売します。価格はいずれも254円。

和風カップ麺ブランド「どん兵衛」は、“だし”の違いを楽しめる商品を、2011年から期間限定で全国発売しています。



昨年（2024年）は「きつねうどん」「天ぷらそば」の東日本向け・西日本向けに加え、「博多」と「信州」を含む計6品を「利きどん兵衛」として展開。今年も昨年に引き続き、6品のラインナップが登場。

シフォンケーキ専門店とコラボ！

ローソン 生キャラメルスイーツ4品 10月14日～

ローソンは10月14日から、シフォンケーキ専門店「MERCER bis」と初のコラボレーション商品を全国のローソン店舗（ローソンストア100を除く）で発売します。

今回のコラボでは、生キャラメルのほろ苦い風味を活かした「どらもっち」「ロールケーキ」「クッキーシュー」「キャラメルオレ」の4商品をラインアップします。

南インド伝統のカレーって!?

松のやに「ケララチキンカレー」が登場 10月15日～

松のやでは10月15日15時より、南インドの伝統カレーをモチーフにした「ケララチキンカレー」（950円）を期間限定で発売します。

後味さわやかなスパイスカレーをベースに、マスタードの酸味をアクセントにきかせていて、ココナッツを使用することで深いコクと香りを楽しめるよう仕上げたということです。



具材にはたっぷりのチキンと、ごろっとした人参・ポテトを使用。

口が秋でいっぱいに！

ロッテリア「秋の収穫バーガーフェア」10月15日～

ロッテリアは10月15日、「秋の収穫バーガーフェア」を開催し、「鶏ごぼうバーガー」（560円）など全4種類の新商品を期間限定で販売します。

秋に旬を迎えるごぼうとにんじんを使った、和風のラインアップです。

圧倒的迫力の大きさ

コメダの「ドデカメンチカツバーガー」10月16日～

コメダ珈琲店は、数量限定商品「ドデカメンチバーガー」（890円～960円）を10月16日より発売します。

存在感を放つ“ドデカメンチ”を、コメダ特製の濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズでサンドした一品。

コメダのバンズは大きなサイズでも有名ですが、このドデカメンチは、そのバンズからもはみ出てしまうのどのボリュームなんだとか。豚肉と玉ねぎのシンプルな組み合わせの中種をサクサクの衣で包み込み、噛み応えあるジューシーなメンチに仕上げたといいます。



キャッチフレーズは「ドデカくて、ワイルドーン！」。

