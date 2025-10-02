198円の“具なし冷凍ラーメン”がうまい！「なにわの中華そば」は毎日食べたいレベル

ごきげんよう。食欲の秋には新商品が目白押しです！ 今回はコスパ系の冷凍食品を食べてみました。

シンプル過ぎる！大阪王将「なにわの中華そば」

大阪王将を展開するイートアンドフーズは、今年の秋冬向き商品として、冷凍「なにわの中華そば」を9月から量販店などで発売しています。



麺容量180g（1人前）で、実売価格は198円程度。

198円という価格は、昨今の物価高を考えるとかなり抑えめ！ これはどういうことでしょう。秘密は具材にありました。



「なにわの中華そば」は、チャーシューやメンマといった具材はなく、少量のネギだけが入ったシンプルな構成。リリースでは「要素を極限までそぎ落としたシンプルな中華そば」と紹介されています。



へええ、あえて具なしのミニマルラーメンとうことですね！ サンプルを調達したので試食してみました！

調理は、麺を電子レンジで3分20秒（500w）加熱。添付のスープを溶くためにお湯を用意する必要があります。

シンプルゆえに味わい深いラーメン！

完成しました。具材がネギのみで実にシンプル。しかし、その素朴さがむしろ潔く、麺とスープをじっくり味わえそうな雰囲気を感じさせます。

いざひと口。スープはすっきりとした醤油味で、スルリと喉に入ってきます。かつお出汁がきいており、コクと滋味深さがあります。さらに、ネギ油が香りづけに使われているようで、香ばしい香りが食欲を掻き立てます。

最近人気の背脂系やとんこつ系とは異なり、脂が控えめなので、飲み進めてもくどさがなく、じんわり身体に染みる味わい。まさに「毎日でも食べられる」系統のスープでした。

麺は中太のちぢれ麺。でこぼこ感が手もみ麺を思わせます。噛んだ時にムチッとした弾力があり、すすり心地もよく、ズルズルと口に入っていく感覚が心地いいです。即席麺にはない、冷凍麺ならではの本格的な質感でした。

素朴ゆえに毎日食べられる

198円程度という価格からすると十分満足度のある一杯。淡麗系の味わいなので、パンチや食べ応えとしては弱め。あくまで素朴な雰囲気がある、毎日食べても飽きが来ないであろう味わいでした！



ナベコ的には、例えば少し体調悪い時にも食べ進めがよさそうで、家庭ラーメンとしてはかなり優秀だと感じました。自宅にある食材でアレンジするのもよし。例えば、ニラ玉をくわえて、ニラ玉ラーメンにするなどもアリです。お手頃価格なのでストックしておきたいです。



すでに量販店などで販売中の商品なので、気になった人はお近くのスーパーの冷凍コーナーをチェックしてみてはどうでしょう。

※記事中の価格は税込