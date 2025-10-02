肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1067回
198円の“具なし冷凍ラーメン”がうまい！「なにわの中華そば」は毎日食べたいレベル
2025年10月02日 17時00分更新
ごきげんよう。食欲の秋には新商品が目白押しです！ 今回はコスパ系の冷凍食品を食べてみました。
シンプル過ぎる！大阪王将「なにわの中華そば」
大阪王将を展開するイートアンドフーズは、今年の秋冬向き商品として、冷凍「なにわの中華そば」を9月から量販店などで発売しています。
麺容量180g（1人前）で、実売価格は198円程度。
198円という価格は、昨今の物価高を考えるとかなり抑えめ！ これはどういうことでしょう。秘密は具材にありました。
「なにわの中華そば」は、チャーシューやメンマといった具材はなく、少量のネギだけが入ったシンプルな構成。リリースでは「要素を極限までそぎ落としたシンプルな中華そば」と紹介されています。
へええ、あえて具なしのミニマルラーメンとうことですね！ サンプルを調達したので試食してみました！
調理は、麺を電子レンジで3分20秒（500w）加熱。添付のスープを溶くためにお湯を用意する必要があります。
シンプルゆえに味わい深いラーメン！
完成しました。具材がネギのみで実にシンプル。しかし、その素朴さがむしろ潔く、麺とスープをじっくり味わえそうな雰囲気を感じさせます。
いざひと口。スープはすっきりとした醤油味で、スルリと喉に入ってきます。かつお出汁がきいており、コクと滋味深さがあります。さらに、ネギ油が香りづけに使われているようで、香ばしい香りが食欲を掻き立てます。
最近人気の背脂系やとんこつ系とは異なり、脂が控えめなので、飲み進めてもくどさがなく、じんわり身体に染みる味わい。まさに「毎日でも食べられる」系統のスープでした。
麺は中太のちぢれ麺。でこぼこ感が手もみ麺を思わせます。噛んだ時にムチッとした弾力があり、すすり心地もよく、ズルズルと口に入っていく感覚が心地いいです。即席麺にはない、冷凍麺ならではの本格的な質感でした。
素朴ゆえに毎日食べられる
198円程度という価格からすると十分満足度のある一杯。淡麗系の味わいなので、パンチや食べ応えとしては弱め。あくまで素朴な雰囲気がある、毎日食べても飽きが来ないであろう味わいでした！
ナベコ的には、例えば少し体調悪い時にも食べ進めがよさそうで、家庭ラーメンとしてはかなり優秀だと感じました。自宅にある食材でアレンジするのもよし。例えば、ニラ玉をくわえて、ニラ玉ラーメンにするなどもアリです。お手頃価格なのでストックしておきたいです。
すでに量販店などで販売中の商品なので、気になった人はお近くのスーパーの冷凍コーナーをチェックしてみてはどうでしょう。
※記事中の価格は税込
この連載の記事
-
第1066回
グルメキリンの第3の柱「グッドエール」は“みかんの香り”！まったく新しい定番ビール
-
第1065回
グルメ気をつけろ、辛いぞ！「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン」が強めだった
-
第1064回
グルメまさかの松茸入り「ペヤング」、うっかり買うとビビる
-
第1063回
グルメ濃すぎ…！ローソン、本気の「スタミナフェア」はまだ夏終わらない勢を後押し
-
第1062回
グルメ実は名作！モスの“メンチカツバーガー”は隠れた月見グルメ
-
第1061回
グルメファミマに高級カレーまん。…ウ、ウマい
-
第1060回
グルメマジ！あの「ビッグピート」がローソンで売られているぞ。クセ強だけど大丈夫？
-
第1059回
グルメローソンで「ペヤングおにぎり」を発見！ 気をつけろ、相当辛いぞ
-
第1058回
グルメ「冷やしのり弁」ってアリ!? まさかの汁ぶっかけスタイル、結論から言うとちゃんとウマイ
-
第1057回
グルメ肉3倍！肉盛りな“煩悩”うどんがはなまるに！こぼれるほどのボリュームに歓喜
- この連載の一覧へ