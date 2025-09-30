割って歓喜！すき家の「チーズインハンバーグカレー」サイズはメガ～ミニ盛りまで

牛丼チェーン「すき家」は、「チーズインハンバーグカレー」各種を10月7日9時から発売します。

中からチーズがトロ～リ！「チーズインハンバーグカレー」

すき家のカレーメニューの新作。



「チーズインハンバーグカレー」は、モッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを中に閉じ込めたハンバーグを、すき家のカレーにのせた「チーズインハンバーグカレー」が登場です。

▲チーズインハンバーグカレー

（ミニ）790円 （並盛）890円 （大盛）1030円 （メガ）1290円

ハンバーグは牛と豚の合い挽き肉を使用し、厚みがありジューシーな食感が特徴。割ると、中からチーズがとろけ出てくるんだとか。

仕上げに、ニンニクがほんのり香るホワイトソースをかけており、この奥深い味わいがカレーやハンバーグの旨みを引き立てる役割に。肉々しいハンバーグとコクのあるチーズ、そしてソースがカレーと絶妙に調和した、贅沢な味わいに仕上がっているとのことです。

「すき家の特製辛口ソース」別添えされ、辛さは自由に調整できます。

今回、カレーにおんたまのまろやかな味わいをプラスした「おんたまチーズインハンバーグカレー」や、チーズインハンバーグに加えミックスチーズをトッピングした「チーズ×チーズインハンバーグカレー」も登場。単品も注文可能です。

▲おんたまチーズインハンバーグカレー

（ミニ）890円 （並盛）990円 （大盛）1130円 （メガ）1390円

▲チーズ×チーズインハンバーグカレー

（ミニ）930円 （並盛）1030円 （大盛）1170円 （メガ）1430円

▲チーズインハンバーグ 単品 400円

秋のカレーメニューも気合入れてきた

すき家は、牛丼に並ぶ主力商品としてカレーに注力していると表明しています。そんなすき家のカレーは、昨年秋に大幅なリニューアルされ、野菜をたっぷり使い、より幅広い年代に好まれる味わいに生まれ変わりました。そのベースをもとに、季節限定のメニューも次々と展開しています。



この秋に登場するのは、食欲をしっかり満たしてくれそうな「チーズインハンバーグカレー」。ハンバーグを割ると、とろ～りとチーズがあふれ出すビジュアルは、大人も子どもも思わずテンションが上がりそうです。



週末のちょっとしたごちそうカレーに！



※記事中の価格は税込