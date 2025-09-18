生サーモンもホタテも110円！ くら寿司の110円フェアが豪華すぎる

くら寿司は9月19日から、人気ネタを特別価格110円で販売する「100円（税込110円）祭りフェア」を期間・数量限定で開催します。

「【ノルウェー産】生サーモン」をはじめ、人気ネタ4品が期間限定で110円の特別価格で登場。9月19日～23日、9月24日～28日と期間が分けられており、第1弾と第2弾で対象メニューが異なります。

【9月19日～】生サーモンが110円！

▲【ノルウェー産】生サーモン（一貫） 110円

9月19日から23日までは、脂が乗ったノルウェー産アトランティックサーモンを一度も冷凍せずに空輸した「生サーモン」が登場。サーモンは口に入れた瞬間とろける食感と甘みが特徴です。

▲特盛ねぎまぐろにぎり 110円

また、食べ応えのあるサイズに仕上げた「特盛ねぎまぐろにぎり」は、濃厚な旨みを堪能できるといいます。

【9月24日～】“ホタテ”も登場！

▲【気仙沼産】大切りびんちょう赤身（一貫） 110円

続く9月24日から28日までは、さっぱりとした後味で大切りサイズの「気仙沼産びんちょう赤身」と、濃厚な甘みともっちりした食感が魅力の「北海道産ほたて」が提供されます。

▲【北海道産】ほたて 110円

110円で贅沢気分！

期間ごとに異なる4種類の人気ネタがそろう今回のフェアは、食欲の秋にぴったり！ 普段なら手が出にくいネタも100円で楽しめるのはうれしいポイントです。特にホタテは近年価格が高騰しているだけに、お得感のある一品です。

※価格は税込み表記です。