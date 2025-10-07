かつや渾身！牛×豚×鶏の「プルコギビビンカツ丼」がド迫力

かつやは「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」と「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」を10月10日より期間限定で販売します。

「プルコギ」「ヤンニョム風鶏から揚げ」

「ロースカツ」の3種のお肉を相盛り！

とんかつ専門店「かつや」から、食欲の秋に向けて牛肉・豚肉・鶏肉の"肉づくし"の新メニュー。それぞれのお肉を3種類の韓国料理風にアレンジして盛り合わせています。

▲牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

玉ねぎやニラと共に甘辛く仕上げた牛肉の「プルコギ」、ヤンニョムソースで仕立てた「ヤンニョム風鶏から揚げ」、そして、かつやの定番「ロースカツ」にはピリ辛なビビンバソースを合わせて、ご飯の上に豪快に盛りつけ。仕上げに韓国のりをトッピング。



見た目も味わいもインパクトのある、ボリューム満点の一品としています。

▲牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

丼と、ご飯とおかずがセパレートの定食の両方を用意。



さらに、好みで「温玉あり」か「温玉なし」（本体価格で－100円）を選べます。温玉を崩してとろりとした黄身を全体に絡ませれば、まろやかな味わいへの変化も楽しめるとのことです。

いずれも持ち帰り可能です。

▲牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼（温玉なし）

通常店舗：869円／券売機店舗：870円

▲牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食（温玉なし）

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

※通常店舗と券売機対応店舗で価格が異なります。

かつやらしい全力の“食欲の秋”

3種の肉料理を一度に味わえる欲張りなメニュー。“全力飯”を掲げるかつやらしい内容です。韓国風のピリ辛な味わいに温泉玉子のまろやかさが加わると、箸が止まらないことは間違いありません。



かつやの期間限定メニューは短い間隔で切り替わっていくので、気になった人は食べ逃さないように、お店を訪れるといいでしょう。

※記事中の価格は税込み